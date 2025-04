Aixtron hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein G10-AsP-System an Nokia liefern wird, um 6-Zoll-Indiumphosphid-(InP)-Wafer für photonische integrierte Schaltkreise (PICs) herzustellen. Dies ist ein strategischer Schritt, da Nokia nach der Übernahme von Infinera im Jahr 2024 seine InP-basierten PIC-Fähigkeiten weiter ausbaut. Während sich die derzeitige Branchenproduktion auf 2-Zoll- und 4-Zoll-Wafer konzentriert, signalisiert der Wechsel zu 6-Zoll-Wafern einen Vorstoß in Richtung Skalierbarkeit. Der Markt für photonische integrierte Schaltkreise, der 2025 auf 6,4 Mrd. USD geschätzt wird, soll bis 2035 auf 54,5 Mrd. USD wachsen - angetrieben durch die Nachfrage in KI-Rechenzentren, Telekommunikation, Sensorik und Quantencomputing. Obwohl Silizium derzeit dominiert, wird erwartet, dass InP erheblich an Marktanteil gewinnt, was für Aixtron eine bedeutende Wachstumschance darstellt. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 19,50 EUR. Für weitere Informationen aus erster Hand laden die Analysten zur Teilnahme am Roundtable mit VP IR Christian Ludwig am 8. April ein. Zur Anmeldung geht es hier: https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-12-00/AIXA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE