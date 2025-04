Schon seit längerem wird überprüft, ob im Erzgebirge Lithium abgebaut werden kann. Die Zinnwald Lithium GmbH will bei Altenberg eines der größten Lithiumabbau-Vorhaben Europas in die Tat umsetzen. Eine Machbarkeitsstudie zeigt nun: 2030 könnte es losgehen. Sogar der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich vergangenes Jahr schon bei einem Ortstermin über den geplanten Abbau von Lithium in Zinnwald informiert und von einem "Projekt von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...