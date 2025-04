In gerade einmal zwei Tagen steht die vollständige Enthüllung von Nintendos neuer Konsole in Form der Switch 2 an. Satte acht Jahre nach Erscheinen des Vorgängers wagt der Spielegigant den Schritt in die nächste Generation, was natürlich von Fans und Anlegern aufmerksam verfolgt wird. Kurz vorher könnte sich noch eine interessante Gelegenheit bieten.

Den vollständigen Artikel lesen ...