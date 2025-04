Die Hannover Messe öffnete am gestrigen Montag ihre Pforten und vertreten ist dort alles aus der Industrie, was Rang und Namen hat. Diese Gelegenheit will sich Microsoft nicht entgehen lassen. Der US-Software-Riese stellt Neuigkeiten bei KI-Assistenten vor, mit denen in Zukunft auch Arbeitsabläufe in Fabriken besser funktionieren sollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...