CoreWeave legt den größten KI-IPO seit Jahren hin - und stürzt direkt ab. Trotz Milliardenumsatz bleibt das Unternehmen tief in den roten Zahlen. Microsoft ist wichtigster Kunde und größter Hebel.CoreWeave, der heiß gehandelte Newcomer im KI-Cloud-Geschäft, erlebt ein holpriges Börsendebüt: Nur zwei Handelstage nach dem mit Spannung erwarteten Börsengang ist die Aktie bereits deutlich unter den Ausgabepreis von 40 US-Dollar gefallen. Nach einem Schlusskurs von 40 US-Dollar am Freitag fiel die Aktie am Montag an der Nasdaq um rund 7 Prozent auf nur noch 37 US-Dollar - ein Minus von fast 10 Prozent seit dem Start. Der Börsengang war der größte eines Technologieunternehmens seit dem IPO von …