Neue Angebote zielen auf personalisierte Gesundheitsinformationen und ganzheitliches Wohlbefinden ab



London, UK - Die Live Once Group Ltd. ( www.liveoncegroup.com ) hat die Erweiterung ihres Wellness-Portfolios bekannt gegeben: mit der Einführung von BecauseYOLO Health, der Umbenennung von YOLO MAG und dem geplanten Start von YOLO Travel im dritten Quartal 2025. Diese neuen Plattformen reflektieren das Bestreben der Gruppe wider, integrierte Dienstleistungen in den Bereichen personalisierte Gesundheit, wellnessorientierte Medien und Gesundheitstourismus anzubieten. BecauseYOLO Health: Personalisierte Einblicke durch DNA-Tests BecauseYOLO Health bietet DNA-Tests für zu Hause an, die darauf ausgelegt sind, personalisierte Erkenntnisse in zentralen Bereichen des Wohlbefindens zu liefern. Die Proben werden von akkreditierten Laboren in Europa analysiert. Die Ergebnisse umfassen wissenschaftlich fundierte Informationen zu Ernährung und Verdauung (inkl. Ernährungsempfehlungen basierend auf genetischen Markern), Fitness-Kompatibilität (Bewegungsempfehlungen passend zum genetischen Profil), Schlaf- und Stressmanagement (Einblicke in Verhaltensmuster und Stressresistenz) sowie hormoneller und kardiovaskulärer Gesundheit (Berichte zu Hormonwerten, Herzgesundheit und Knochendichte). Der Service soll frühe, proaktive Gesundheitsentscheidungen auf Basis genetischer Veranlagungen unterstützen. YOLO MAG: Digitale Plattform für ganzheitliches Wohlbefinden Ehemals unter dem Namen PureLife.travel bekannt, wird YOLO MAG als digitale Plattform für Wellness, Lifestyle und evidenzbasierte Gesundheitsinhalte neu gestartet. Das Themenspektrum umfasst u.a. Schönheit und Körperpflege (z.B. Hautpflege, Grooming, Ästhetik), Ernährung und Gesundheit (Ernährung, Nahrungsergänzung und Langlebigkeit), Fitness und Achtsamkeit (Workouts, Meditation, Biohacking) sowie Lifestyle-Themen wie Schlaf, Wellnessprodukte und ganzheitliches Leben. YOLO MAG richtet sich an ein breites Publikum mit Interesse an der Erhaltung und Förderung des persönlichen Wohlbefindens. BecauseYOLO Travel: Reiseplanung mit Fokus auf Wellness Der Start von BecauseYOLO Travel ist für das 3. Quartal 2025 geplant. Die Plattform wird kuratierte Reiseerlebnisse mit Schwerpunkt auf Wellness anbieten. Zu den Leistungen gehören der Zugang zu exklusiven Wellness-Resorts und international anerkannten Spas, individuell angepasste Reiserouten mit Fokus auf Achtsamkeit, körperliche Aktivität und Langlebigkeit sowie funktionelle Gesundheits-Retreats mit medizinischer Beratung und maßgeschneiderten Fitnessprogrammen. Die Plattform richtet sich an Reisende, die strukturierte, gesundheitsorientierte Erlebnisse suchen. Auf dem Weg zu einem integrierten Wellness-Ökosystem Mit der Entwicklung von BecauseYOLO Health, YOLO MAG und YOLO Travel verfolgt die Live Once Group das Ziel, ein vernetztes Ökosystem aufzubauen, das individuelles Wohlbefinden ganzheitlich unterstützt - von Gesundheitsinformationen über Inhalte bis hin zu Reiseerlebnissen. Weitere Informationen finden Sie unter www.liveoncegroup.com oder auf den Social-Media-Kanälen der Marke.

