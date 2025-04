Die meistgehandelten Produkte: Adidas und SAP setzen Impulse - DAX zieht an

Nach einem schwachen Wochenstart meldet sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eindrucksvoll zurück: Der DAX zeigt eine kräftige Aufwärtsbewegung und setzt damit ein deutliches Signal. Auch der EuroStoxx 50 legt moderat zu, während sich der US-amerikanische S&P 500 zur Eröffnung stabil zeigt

Makroökonomischer Überblick

Im Tagesverlauf rücken vor allem drei konjunkturelle Daten in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses: Die YoY Inflationszahlen für den Euroraum liefern frische Hinweise auf die weitere Zinspolitik der EZB. In den USA werden mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sowie den JOLTs-Daten zu offenen Stellen zwei wichtige Stimmungs- und Arbeitsmarktindikatoren veröffentlicht.

Meistgehandelte Aktien

Die Adidas-Aktie zieht am Dienstagvormittag deutlich an und führt zeitweise den DAX an. In einer Telefonkonferenz hat das Management seine Ziele für 2025 bekräftigt und verwies auf starke Markenimpulse sowie volle Auftragsbücher - ein Signal der Zuversicht, das vom Markt honoriert wird.

Auch SAP profitiert: Die Aktien gewinnen nach positiven Geschäftszahlen des US-Konkurrenten Progress Software, die als Indikator für die gesamte Branche gewertet werden. Die robusten Ergebnisse und der angehobene Ausblick lassen auch bei SAP Anlegerfantasie aufkommen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG03F6 9,55 21414,89026 Punkte 23,53 Open End Nasdaq-100 Bull HD1SSC 11,73 17980,316734 Punkte 17,95 Open End DAX® Bear UG124U 13,90 23701,007029 Punkte 10,06 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG2UND 4,14 21945,768424 Punkte 49,59 Open End Dow Jones Bull UG3PN8 9,87 40905,058683 Punkte 38,7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.04.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Meta Platforms Inc. Call UG4CML 7,04 620,00 USD 4,04 18.03.2026 Rheinmetall AG Call HD75JW 44,94 1000,00 EUR 2,38 17.06.2026 thyssenkrupp AG Put UG3JQJ 2,27 10,00 EUR -1,65 17.06.2026 DAX® Call UG4313 8,30 22455,00 Punkte 12,98 20.06.2025 Amazon.com Inc. Call HD4QR8 1,41 215,00 USD 5,37 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 1.04.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HC2RHW 1,46 21058,557958 Punkte 20 Open End DAX® Short HC8E7G 2,15 27704,410318 Punkte -4 Open End DAX® Short UG136M 0,63 23640,829629 Punkte -15 Open End Broadcom Inc. Long HD2T6S 0,62 133,978458 USD 5 Open End Tesla Inc. Short UG169L 0,74 291,561665 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.04.2025; 10:45 Uhr;

