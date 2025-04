Die Daimler Truck-Aktie fällt an der Börse immer weiter. Nun gibt es die nächsten schlechten Nachrichten für den DAX-Konzern und eine fatale Entwicklung zeichnet sich ab. Sollten Anleger nun verkaufen? Negative Studie belastet Am Dienstag hat das Analystenhaus Bernstein die Aktie von Daimler Truck in die Coverage aufgenommen. Dabei ließen die Experten kaum ein gutes Haar an den Papieren und starteten ihre Einschätzung mit einem Underperform-Rating ...

