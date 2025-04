Wurde der Druck zu groß? Nach dem Überraschungserfolg von Deepseek R1 und der Popularität von Metas Llama zieht OpenAI mit einem eigenen Open-Weight-Modell nach - was das bedeutet und warum es relevant ist. OpenAI-Chef Sam Altman hat es offiziell gemacht: Sein KI-Unternehmen will im Sommer 2025 ein eigenes Open-Weight-Sprachmodell veröffentlichen. Das kündigte Altman kürzlich auf dem Ex-Twitter X an. var embedId = "e80049ff59cd9abe0953e0669f95d91d"; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...