Neckarsulm (ots) -mmmake, die Kreativagentur, Beratungseinheit und Technologie-Spezialisten von Schwarz Digits, hat den mehrstufig geplanten Kreativ-Pitch um die anstehende Jahreskampagne der Salzmarke Bad Reichenhaller vorzeitig für sich entschieden. Ziel der anstehenden Zusammenarbeit für die Jahreskampagne wird es sein, Bad Reichenhaller als Innovationstreiber in der Food-Branche zu positionieren und neue Maßstäbe für die Kommunikation der Salzmarke zu setzen. Dabei soll die Kampagne sowohl die etablierte Hauptkäuferschaft ansprechen als auch die Markenbekanntheit und Relevanz bei der jüngeren Zielgruppe erhöhen."Frühere Kampagnen haben bewiesen, dass unsere Marke immer dann stark ist, wenn sie überrascht. mmmake hat genau das geschafft und unsere Erwartungen sogar übertroffen", erläutert Moritz Milewski, Head of Digital Marketing und Teamleiter Produktmanagement bei Bad Reichenhaller."Ich bin mir mit unseren Creative Leads Holger Paasch und Frieder Gold hundertprozentig einig: Um als Traditionsmarke zu überraschen und sich neu zu erfinden, braucht es keine moderne Kostümierung mittels Tech oder ein Aufhübschen, sondern kreativtechnologischen Mehrwert, der den Menschen da draußen wirklich etwas bringt, Spaß macht und zur Interaktion einlädt. Genau das wollen wir mit unserer aktivierenden Kampagnenidee erreichen, die strategisch konsequent aus der Marke heraus entwickelt ist", bestätigt Rainer Schürg, Geschäftsführer von mmmake.Während der Kampagnenfokus in den Jahren 2023 und2024 sehr auf Produktkommunikation wie dem neuen "AlpenJodSalz mit Selen" lag, wird sich dieser Schwerpunkt nun auf image-relevante Mehrwert-Kommunikation mit Technologie-Bezug verschieben. Die Vorbereitungen zur Umsetzung sind in vollem Gange.mmmake arbeitet bereits seit 2020 mit Bad Reichenhaller zusammen und betreut seither die Social-Media-Kanäle sowie damit verbundene Kampagnen. Der Pitch-Gewinn für die Jahreskampagne baut diese Zusammenarbeit nun weiter aus.