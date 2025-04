© Foto: David Zorrakino - EUROPA PRESS

Xiaomi hat bestätigt, dass es nach einem tödlichen Unfall mit einem SU7-Elektroauto am 29. März aktiv mit den chinesischen Behörden kooperiert. Die Aktie gerät unter Druck.Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stellt es der Polizei Fahr- und Systemdaten zur Verfügung, um den Unfallhergang aufzuklären. Der Vorfall ereignete sich laut Berichten chinesischer Medien in der ostchinesischen Provinz Anhui. Nach ersten Erkenntnissen befand sich das Fahrzeug vor dem Aufprall im intelligenten Fahrmodus "Navigate on Autopilot". Das Auto sei dabei mit einer Geschwindigkeit von 116 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Kurz vor dem Aufprall übernahm laut Xiaomi ein Fahrer die Kontrolle, …