DJ AUKTION/Bundesschatzanweisungen gefragt

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag 2,20-prozentige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren emittiert. Laut Bundesbank wurden dabei Stücke im Volumen von 3,418 Milliarden Euro mit Fälligkeit im März 2027 zugeteilt, die Finanzagentur behielt Titel im Umfang von 1,082 Milliarden Euro zum Zwecke der Marktpflege ein, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro einstellte. Der Umfang der Gebote lag mehr als doppelt so hoch, die Zeichnungsquote fiel ebenfalls sehr hoch aus. Die Nachfrage darf daher als stark bezeichnet werden.

Die Bundesbank akzeptierte 80 Prozent der Gebote zum niedrigsten Kurs und befriedigte auf Nicht-wettbewerbsbasis 24 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 11. März):

=== Emission 2,20-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit 11. März 2027 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 11,823 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,418 Mrd EUR Zeichnungsquote 3,5 (2,4) Durchschnittsrend. 2,01% (2,22%) Durchschnittskurs 100,347 (99,958) Mindestkurs 100,345 (99,955) Wertstellung 3. April 2025 ===

April 01, 2025 06:19 ET (10:19 GMT)

