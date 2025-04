GN Corporation realisiert Technologietransfer von Indien nach Japan

Harnröhrenstrikturen treten bei Männern jeden Alters auf, die Häufigkeit steigt jedoch ab dem 55. Lebensjahr an. Trotz mehrerer Behandlungsmöglichkeiten sind sie nach wie vor ein wiederkehrendes Problem. Mithilfe der Transplantation autologer, im Labor gezüchteter bukkaler Gewebezellen (BEES-HAUS) gelang Dr. Akio Horiguchi die erste klinische Transplantation im Edogawa Hospital, Japan gemäß dem japanischen Gesetz zur Regenerativen Medizin, die er beim International Meeting Of Reconstructive Urology (IMORU) in Hamburg vorstellte. Die klinisch bestätigte Sicherheit und Wirksamkeit, über die Dr. Suryaprakash aus Indien bereits berichtet hatte, ermöglichte den erfolgreichen Technologietransfer unter der Führung der GN Corporation.

In 2008, GN Corp initiated research with NCRM, Chennai, Tamil Nadu, India on restoring corneal blindness using buccal tissue epithelial cells. An out of the box idea of Dr. Suryaprakash, Urologist from Hyderabad, India in 2012 to apply buccal (oral) mucosal cells to repair stricture-inflicted male urethra, led to a clinical study, which he presented in NCRM NICHE 2017 in Tokyo, kickstarting a collaboration with Dr. Akio Horiguchi, National Defence Medical College, Japan, as they met in EAU in 2018 (Top right picture). Upon confirming successful cell engraftment in urethral stricture pre-clinical models taking help from the Dept. of Medical Engineering of NDMC between 2018~2023, (Bottom, right picture), now in 2025, clinical application has been initiated in Edogawa Hospital, Tokyo. Main picture: BEES-HAUS team after the first clinical transplant in Edogawa Hospital, Tokyo; Dr.Horiguchi (Centre) with Dr.Shojiro Katoh (President, Edogawa Hospital) standing left to him.