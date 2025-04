Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

IID Finance erhält Great Place to Work®-Zertifizierung und zählt zu den besten Arbeitgebern Spaniens



1. April 2025 - ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, wurde in diesem Jahr erstmals als Great Place to Work® von der gleichnamigen internationalen Beratungsfirma zertifiziert, ein globaler Maßstab für die Identifizierung und Anerkennung hervorragender Arbeitgeber. Darüber hinaus hat das Fintech-Unternehmen den 13. Platz im Ranking der besten Arbeitgeber Spaniens in der Kategorie 101-250 Mitarbeiter erreicht - eine bemerkenswerte Leistung, insbesondere da dies das erste Jahr ist, in dem ID Finance diese prestigeträchtige Zertifizierung erhält. Damit zählt es zu den wenigen spanischen Finanztechnologieunternehmen, die eine solche Anerkennung erhalten haben. Das Ranking wurde letzten Donnerstag auf der Best Workplaces Spanien 2025 Gala im Platea Madrid bekannt gegeben, an der Mitglieder des ID Finance-Teams teilnahmen. Nach der Entgegennahme der Auszeichnung sagte Ana Paola Lozano, Global Head of HR bei ID Finance: "Wir sind unglaublich stolz darauf, diese Zertifizierung erhalten zu haben und als eines der besten Unternehmen zum Arbeiten in Spanien anerkannt zu werden. Unsere Mitarbeiter sind das Fundament von ID Finance, weshalb diese Zertifizierung mehr als nur ein Qualitätssiegel ist - sie ist der Beweis dafür, dass wir einen Ort schaffen, an dem sich jeder wertgeschätzt fühlt, gehört wird und sowohl in seiner persönlichen als auch beruflichen Entwicklung unterstützt wird." Miguel López, Head of HR bei ID Finance Spanien, fügte hinzu: "Die Stimme unserer Mitarbeiter ist bei ID Finance von zentraler Bedeutung, und diese Anerkennung stärkt unser Engagement, einen Arbeitsplatz zu schaffen, auf den jeder stolz sein kann. Dieser Erfolg ist dem unermüdlichen Einsatz unseres Teams zu verdanken, das täglich daran arbeitet, das Unternehmen voranzubringen." Die Great Place to Work®-Zertifizierung ist eine Anerkennung der mitarbeiterzentrierten Kultur von ID Finance, die im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie steht. Für die Vergabe der Zertifizierung bewertete die Great Place to Work®-Beratung mehrere zentrale Kriterien zur Bestimmung des gesamten Arbeitsumfelds, wobei der Fokus auf Bereichen wie effektiver Kommunikation, Integrität und dem Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter lag. Diese Auszeichnung ist besonders bedeutsam, da sie direkt auf dem Feedback der Mitarbeiter basiert - dem Fundament von ID Finance. Sie spiegelt wider, wie die Menschen innerhalb der Organisation wirklich empfinden, und wird durch eine eingehende Analyse der Unternehmensrichtlinien und kulturellen Werte ergänzt. Bemerkenswert ist, dass 89 % der ID Finance-Mitarbeiter glauben, dass es ein ausgezeichneter Arbeitsplatz ist - eine Zahl, die den nationalen Durchschnitt übertrifft und die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens hervorhebt, das Wohlbefinden der Mitarbeiter durch Gleichstellungsrichtlinien, Anerkennungsprogramme und ein starkes Engagement für die berufliche Entwicklung zu fördern. Dies ist nicht nur eine Anerkennung des positiven Arbeitsumfelds, das über die Jahre aufgebaut wurde, sondern auch ein Spiegelbild des Engagements, der Hingabe und des Einsatzes jedes Einzelnen, der Teil des Unternehmens ist. Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein Beratungsunternehmen, das seit über 30 Jahren mit Unternehmen weltweit zusammenarbeitet, um hochvertrauensvolle und leistungsstarke Arbeitsplatzkulturen zu identifizieren, aufzubauen und zu erhalten. Es hilft Organisationen dabei, bessere Arbeitsplätze zu werden.

www.idfinance.com ID Finance ist ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, das sich auf innovative Finanzlösungen spezialisiert hat. Mit einem multidisziplinären Team von 156 Personen in Spanien fördert ID Finance Innovation, indem es eine Unternehmenskultur unterstützt, in der jede Idee zählt - und schafft so ein Umfeld des Vertrauens und der Freiheit, kreative Lösungen vorzuschlagen, die das volle Potenzial jedes Teammitglieds entfalten. Mit einem starken Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln hat das Unternehmen konsequent solide finanzielle Leistungen erbracht und dabei die höchsten Standards an Integrität und Kundenzufriedenheit eingehalten. Seine wegweisenden Finanzlösungen wurden für die Verbesserung der finanziellen Inklusion und des Wohlbefindens anerkannt. Im Jahr 2023 erhielt das Unternehmen den ESG Inclusive Financial Solutions Award von Capital Finance International und wurde 2024 bei den Financial Innovation Awards als Most Disruptive Fintech ausgezeichnet. Legal notice I PrivacyPolicy



