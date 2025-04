© Foto: picture alliance/dpa - Arne Dedert

Endlich mal eine gute Nachricht aus den Koalitionsverhandlungen. Die Kapitalertragssteuer kommt weg!Wie aus unberufenen Kreisen der künftigen Koalitionspartner verlautbart wurde, ist die Streichung der Kapitalertragssteuer vorgesehen. Überraschenderweise hat sich die künftige Bundesregierung zu diesem Schritt durchgerungen. Das würde heißen: die bisher 25 Prozent Abgeltungssteuer auf Gewinne am Kapitalmarkt fallen weg. Wie der künftige Plan für Kryptowährungen aussehen soll, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Damit hat die künftige Koalition einen wichtigen Schritt Richtung Zukunft gemacht. Sie macht das Anlegen für den Aktiensparer steuerfrei! Denn in Zeiten unsicherer …