Ein bekanntes Phänomen in Krisenzeiten ist die Kapitalflucht in vermeintlich sichere Länder - so auch während der Finanzkrise 2008, als viele Anleger ihr Vermögen in die Schweiz verlagerten. Laut der Financial Times fließt aktuell sogar mehr Kapital in die Schweiz als zu Beginn der damaligen Krise, das ist der Grund. Immer mehr wohlhabende US-Bürger verlagern Teile ihres Vermögens in die Schweiz - getrieben von wachsender politischer Unsicherheit und instabilem Vertrauen in die innenpolitische Lage ...

