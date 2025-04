VALENCIA, Spanien, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, ein führendes Unternehmen im Bereich softwaredefinierter Photonik, hat heute seine Optical Networking Engine ONE-32 auf den Markt gebracht, das weltweit erste Optical Circuit Switch (OCS)-Produkt, das auf Siliziumphotonik basiert. Der ONE-32 ist auf KI-Workloads und eine energieeffiziente Cloud-Infrastruktur zugeschnitten und bietet eine extrem niedrige Latenz, eine enorme Skalierbarkeit und eine bahnbrechende Kosteneffizienz, die die Vernetzung von Rechenzentren revolutioniert.

Transformation von KI und Cloud-Infrastruktur

ONE-32 zielt sowohl auf Scale-up- als auch auf Scale-out-Anwendungen für KI-Cluster und Hochleistungsrechenzentren ab und ermöglicht ausfallsichere Verbindungen und programmierbare Layer-1-Topologien.

Da die Datenraten durch KI jährlich verdoppelt werden, geraten herkömmliche elektrische Paketvermittlungen (EPS) ins Stocken, da sie durch energieintensive optisch-elektrisch-optische Umwandlungen und starre Designs belastet werden. Der ONE-32, ein OCS mit 32 Ports, nutzt eine CMOS-Silizium-Photonik-Plattform, um diese Ineffizienzen zu beseitigen und den Stromverbrauch des Schalters um bis zu 50 % zu senken, indem die Anzahl der erforderlichen Transceiver im Vergleich zu EPS halbiert wird. Es bietet eine flache O-Band-Antwort, eine Latenz von nahezu Null (<30 ns) und eine schnelle Rekonfiguration (<300 µs).

"ONE-32 definiert Konnektivität für das KI-Zeitalter neu", so Christian Dupont, CEO von iPronics. "Als erstes optisches Kommunikationssystem, das auf Silizium-Photonik-Technologie basiert, bietet es eine unübertroffene Leistung und Erschwinglichkeit und erschließt das volle Potenzial optischer Netzwerke für Rechenzentren."

"Zu den wichtigsten Merkmalen von iPronics ONE-32 gehören Verstärkungsregelung und Bandbreitentransparenz in einem kompakten 1U-Formfaktor", kommentierte Daniel Perez, CTO von iPronics. "ONE-32 nutzt die Skalierbarkeit von CMOS und macht Hochleistungsnetzwerke für alle zugänglich."

Verfügbarkeit und bevorstehende Präsentation

ONE-32 ist ab Mai 2025 erhältlich und bringt die Vision von iPronics von optischer Innovation voran, um ein zukunftssicheres KI-Rechenzentrumsnetzwerk zu ermöglichen. iPronics wird seinen ONE-32 auf der OFC 2025 vorstellen, die vom 1. bis 3. April in San Francisco stattfindet. Besucher finden iPronics am Stand Nr. 5526. Besuchen Sie www.ipronics.com oder wenden Sie sich an info@ipronics.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Über iPronics

iPronics, Programmable Photonics, Spanien, hat Pionierarbeit auf dem Gebiet der softwaredefinierten Photonik geleistet. Das Unternehmen präsentiert den ersten optischen Schaltkreis, der eine geringe Latenz, niedrige Kosten und einen geringen Stromverbrauch bietet, um die optische Transformation der KI-Cluster-Kommunikation zu beschleunigen und die Infrastruktur von Rechenzentren zukunftssicher zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ipronics.comoder wenden Sie sich an: press@ipronics.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f67bd37a-c94d-44b9-bf87-9d288754fa2c