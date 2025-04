Die SAP-Aktie verzeichnete am Dienstag einen erfreulichen Aufwärtstrend im Börsengeschehen. Das Wertpapier des Walldorfer Softwarekonzerns kletterte um 1,45 Prozent und erreichte einen Kurs von 247,95 Euro, was einem Zuwachs von 3,55 Euro entspricht. Diese positive Entwicklung steht im Kontext einer allgemeinen Erholung des deutschen Aktienmarktes, nachdem der DAX in der Vorwoche kurzzeitig unter die 22.000-Punkte-Marke gerutscht war. Der Kursrückgang war hauptsächlich durch die Ankündigung von Importzöllen auf Automobile durch Donald Trump ausgelöst worden. In der Folge zeigten sich jedoch schnell wieder Investoren, die die niedrigeren Kurse als Einstiegschance nutzten - SAP gehörte dabei zu den Hauptprofiteuren dieser Marktbewegung.

Rückenwind durch starke Branchenzahlen aus den USA

Besonders beflügelnd für die SAP-Aktie wirkten die kürzlich veröffentlichten Quartalsergebnisse des US-Konkurrenten Progress Software. Das amerikanische Unternehmen konnte im ersten Quartal 2025 einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 29 Prozent auf 238 Millionen Dollar verbuchen und übertraf damit die Analystenschätzungen von 235,6 Millionen Dollar. Auch beim Gewinn pro Aktie überzeugte Progress Software mit 1,31 Dollar, was deutlich über den Erwartungen lag. Besonders relevant für SAP-Anleger: Der US-Softwareanbieter hob zudem seine Jahresprognose an, was als positives Signal für die gesamte Branchenentwicklung interpretiert wird. Diese starken Zahlen des Wettbewerbers nähren die Hoffnung auf ein stabiles Marktumfeld im Softwaresektor und verleihen der SAP-Aktie zusätzlichen Schwung an der Börse.

