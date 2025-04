© Foto: DALL*E

Schon zum Start wird Twenty One mit über 42.000 Bitcoin die drittgrößte Reserve aller börsennotierten Firmen besitzen. Die Schlagkraft hinter dem Unternehmen ist gewaltig.Ein neues Krypto-Schwergewicht steht in den Startlöchern: Gemeinsam mit SoftBank und Cantor Fitzgerald hat der Stablecoin-Gigant Tether die Gründung von Twenty One Capital angekündigt - ein Unternehmen, das einzig dem Zweck dient, Bitcoin zu akkumulieren. Mit mehr als 42.000 Bitcoin im Startportfolio und einem rechnerischen Wert von rund 3,9 Milliarden US-Dollar positioniert sich das Vehikel vom Start weg als drittgrößte Bitcoin-Treasury der Welt - direkt hinter Strategy (früher MicroStrategy) und dem Bitcoin Trust von …