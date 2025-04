Der Platinpreis liegt am Dienstagmorgen bei 996 US-Dollar je Feinunze und verzeichnet innerhalb von 24 Stunden einen Anstieg um 0,94?%. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 2,3?%. Damit zeigt sich Platin aktuell in robuster Verfassung. Trotz drohender protektionistischer Maßnahmen durch neue US-Zölle und angespannten geopolitischen Rahmenbedingungen präsentiert sich der Markt erstaunlich widerstandsfähig. ...

