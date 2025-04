SBO ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung von hochlegierten, nichtmagnetischen Stählen. Die SBO-Gruppe ist auf die hochpräzise Fertigung von Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Einsatz innovativer und additiver Fertigungstechnologien spezialisiert. Weltweit anerkannt ist die SBO-Gruppe auch für ihre Richtbohrwerkzeuge und Ausrüstungen zur Bohrlochkomplettierung in der Öl-, Gas- und Geothermie- Branche. Mit ihren Tochtergesellschaften und rund 1.600 Mitarbeitenden weltweit ist die Gruppe erfolgreich in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen positioniert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 15. April um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Monika Bell, Head of IR der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-04-15-14-00/SBO-AV zur Verfügung gestellt.