PTA-News: Robau Beteiligungsverwaltung GmbH: Hauptversammlung der Rosenbauer International AG wählt von Robau vorgeschlagene Kandidaten in den Aufsichtsrat

Robau Beteiligungsverwaltung GmbH: Hauptversammlung der Rosenbauer International AG wählt von Robau vorgeschlagene Kandidaten in den Aufsichtsrat

Wels (pta000/01.04.2025/13:42 UTC+2)

Hauptversammlung wählt von Robau vorgeschlagene Kandidaten in den Aufsichtsrat

Am heutigen 1. April 2025 fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Rosenbauer International AG statt. Einziger Tagesordnungspunkt waren Wahlen in den Aufsichtsrat. Mit einer Mehrheit von jeweils mehr als 92 % wurden Mag. Friedrich Roithner, Dr. Gernot Hofer und Mag. Florian Hutter in den Aufsichtsrat gewählt.

Damit folgte die Hauptversammlung den Beschlussvorschlägen der RVG NewCo GmbH, einer 100%-Tochter der Robau Beteiligungsverwaltung GmbH ("Robau"), vollinhaltlich.

Darüber hinaus konnte Robau Herrn Dr. Christian Reisinger überzeugen, auch zukünftig für Robau im Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG zu verbleiben. Damit ist es Robau gelungen, Industrie-Know-How und mehrjährige unternehmensspezifische Expertise im Aufsichtsrat zu behalten.

In einer unmittelbar nach der Hauptversammlung abgehaltenen Sitzung des neu zusammengestellten Aufsichtsrates wurde Dr. Christian Reisinger zu dessen Vorsitzenden und Dr. Gernot Hofer zum Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt.

