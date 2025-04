Nanoxplore konnte im zweiten Quartal zum 31. Dezember 2024 beachtliche Fortschritte bei seiner operativen und finanziellen Leistung vorweisen. Das Unternehmen, dessen Aktie derzeit bei 1,49 € notiert und damit mehr als 14% seit Jahresbeginn eingebüßt hat, verzeichnete einen Gesamtumsatz von 33,67 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahreswert von 28,94 Millionen Dollar entspricht.

Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich auf 20,9% im Vergleich zu 19,7% im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA erreichte 1,12 Millionen Dollar und stellte damit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 0,49 Millionen Dollar im Vorjahresquartal dar. Der Nettoverlust reduzierte sich von 3,73 auf 2,72 Millionen Dollar. Die Liquiditätsposition umfasste Barmittel und Äquivalente in Höhe von 21,34 Millionen Dollar, während die langfristigen Schulden bei 5,85 Millionen Dollar lagen. Für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 140 und 155 Millionen Dollar.

CEO Soroush Nazarpour äußerte sich zufrieden mit der Unternehmensleistung und betonte die robuste Nachfrage im Bereich fortschrittlicher Materialien sowie die starke Bilanz. CFO Pedro Azevedo verwies auf solides Umsatzwachstum und steigende Margen, trotz einiger branchenspezifischer Herausforderungen.

Aktienrückkaufprogramm genehmigt

Am 26. Februar 2025 gab Nanoxplore bekannt, dass die Toronto Stock Exchange sein Normal Course Issuer Bid genehmigt hat. Dieses Programm erlaubt dem Unternehmen, über das nächste Jahr hinweg bis zu 10% seines öffentlich gehandelten Aktienbestands zurückzukaufen. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Nanoxplore zur Steigerung des Aktionärswerts.

Trotz der positiven operativen Entwicklung befindet sich der Aktienkurs mit 1,49 € mehr als 21% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 1,90 €, das am 11. Juni 2024 erreicht wurde. Die Aktie liegt zudem mehr als 8% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 1,62 €, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet. Allerdings beträgt der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 1,42 € vom 17. Dezember 2024 mittlerweile über 5%, was möglicherweise eine beginnende Stabilisierung signalisieren könnte.

Nanoxplore ist in der dynamischen Graphenindustrie tätig, deren Anwendungen von der Transportbranche bis zur Elektronik reichen. Die jüngsten finanziellen und strategischen Maßnahmen des Unternehmens verschaffen ihm eine günstige Ausgangsposition, um von der wachsenden Nachfrage nach graphen-verstärkten Produkten zu profitieren.

