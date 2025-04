Erfurt (ots) -Die Dreharbeiten für die neue Serie "Besser mit Bernd" (KiKA) haben begonnen. Anlässlich des 25. Geburtstags von Bernd das Brot kommen Briegel der Busch und Chili das Schaf zurück zu KiKA und wollen das mürrische Kastenbrot zum 'Brotfluencer' machen. Die Dreharbeiten für die neue Puppen-Comedy finden in Otterfing (Bayern) statt. "Besser mit Bernd" wird im September 2025 bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen sein.Auf dem Kanal "Besser mit Bernd" wird Bernd das Brot gezwungen, sogenannte Life Hacks für Kinder und Jugendliche zu testen. Für die nötigen Ideen und Erfindungen sorgen Chili das Schaf und Briegel der Busch. Aber braucht man wirklich einen KI-gestützten Sockenfinder oder einen Rucksack mit unendlichem Platz? Keiner der Life Hacks erweist sich in der Realität als nützlich - am allerwenigsten für Bernd das Brot.Die Serie "Besser mit Bernd" parodiert Life Hacks auf Plattformen wie Instagram oder TikTok. Auch ohne Social-Media-Kenntnisse ist die humorvolle Serie verständlich und unterhaltsam und regt das junge Publikum zu einem reflektierten Umgang mit Social Media an."Besser mit Bernd" ist eine Produktion der bummfilm GmbH im Auftrag von KiKA. Drehbuchautor*innen sind Tommy Krappweis, Norman Cöster und Julia Hingst. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA liegt bei Silke Haverkamp und Juliette Alfonsi unter der Leitung von Stefan Pfäffle.Im Jahr 2025 feiert KiKA den 25. Geburtstag von Bernd das Brot. Eine Neuauflage von "Tanzt das Brot" mit Marti Fischer, Bernd-Shows, Mitmachaktionen und viele weitere Überraschungen lassen ihn in diesem Jahr nicht zur Ruhe kommen.Weitere Informationen finden Sie im Dossier zu Bernd das Brot unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6003555