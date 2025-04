Daimler Truck Holding: Konzernumsatz 2024 um 3% gesunken | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 01.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck Holding

WKN: DTG0CK - ISIN: DE000DTG0CK8 - Ticker: DTG

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 37,00 EUR Marktkapitalisierung 28,52 Mrd. EUR Umsatz 2023 54,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) 31,81 % KGV 2025* 8,24 4 Wochen Performance - 2,10 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025* 5,34 % Branche Gütertransport

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzernumsatz ist 2024 gegenüber 2023 um 3 Prozent auf 54.077 Mio. EUR gesunken. Abgesetzt wurden im letzten Jahr insgesamt 460.409 Einheiten, was ein Minus von 12 Prozent darstellt. Der Anteil der emissionsfreien Fahrzeuge lag unter einem Prozent. Das bereinigte EBIT belief sich auf 4.667 Mio. EUR und lag damit 15 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Das Konzernergebnis hat um 23 Prozent von 3.971 Mio. EUR 2023 auf 3.066 Mio. EUR nachgegeben.

Gleichzeitig hat Daimler Truck die Sachinvestitionen 2024 um 38 Prozent auf 1.417 Mio. EUR gesteigert und die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf 2.070 Mio. EUR erhöht, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent entspricht. Die Belegschaft ist 2023 um 1 Prozent auf 102.895 Mitarbeitende gesunken.

Ein Schwerpunkt zukünftiger Forschung und Entwicklung wird nicht nur die Dekarbonisierung sein, sondern auch die Digitalisierung. Zu letzterem ist der Konzern ein Joint Venture mit der Volvo Group eingegangen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine softwaredefinierte Fahrzeugplattform und ein spezialisiertes LKW-Betriebssystem zu entwickeln, das die Fahrzeuge intelligenter und vernetzter macht.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier konnte sich bis Mitte - Ende März 2024 deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Jahreshoch an die 47,63 EUR. Trotz einiger Versuche an den Folgetagen ist die Aktie nicht weitergekommen. Die Konsequenz war, dass sich Rücksetzer eingestellt haben, die kontinuierlich und langanhaltend waren. Es haben sich bis Mitte September zwar Erholungen eingestellt, diese wurden nachfolgend aber gleich wieder abverkauft. Erst Mitte September konnte sich die Aktie etwas überzeugender erholen. Es ging vom Jahrestief bei 29,61 EUR aufwärts an und über die 33 EUR-Marke, über der sich das Wertpapier festsetzen konnte. Im weiteren Handelsverlauf ging es mit einer dynamischen Bewegung über die 39 EUR-Marke, über die sich die Aktie Anfang Januar etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Papier in den letzten Handelstagen moderat erholen konnte. Es erfolgte der dynamische Ausbruch an und über die 40 EUR-Marke. Die Bewegung ging bis an die 43 EUR - ein Teil der Gewinne wurden nachfolgend abgegeben, die Aktie hat es aber geschafft, sich Anfang März an ein neues Jahreshoch (45,07 EUR) zu schieben. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Es ging sehr dynamisch abwärts. Das Papier konnte sich erst im Bereich der 35 EUR stabilisieren und wieder bis über die 40 EUR-Marke erholen. Diese Bewegung hatte aber keine Substanz. Im Chart ist erkennbar, dass die Gewinne, der Entlastungsbewegung praktisch komplett wieder abgegeben wurden.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie beim Rücksetzer Mitte März mit dem Kerzenkörper der Tageskerze auf die 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,04 EUR) aufgesetzt hat. Von hier auf ging im es Zuge der Erholung wieder an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 40,94 EUR). Das Papier hat es aber nicht geschafft, sich über dieser Linie festzusetzen, zumal sicherlich auch die 20-Tage-Linie (aktuell bei 42,13 EUR) dabei eine Rolle gespielt hat, dass diese Kursmuster nicht abgebildet werden konnte. Es ging in den letzten Handelstagen wieder abwärts an die 200-Tage-Linie. Im Dunstkreis dieser Linie konnte sich die Aktie wieder stabilisieren, bisher aber nicht erholen....

