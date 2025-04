Chart des Tages | AUDUSD Forexpaar (01.04.2025)

Die Bank of Australia hat beschlossen, die Zinssätze erwartungsgemäß bei 4,1 - zu halten, und auch die RBA hat in ihrer Erklärung den Status quo beibehalten. Das wichtigste Detail ist, dass die Banker bestätigen, dass die Geldpolitik weiterhin straff bleibt, und anerkennen, dass die Risiken für die Inflationsaussichten nach wie vor bilateral sind. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Geldmärkte davon überzeugt sind, dass die Zentralbank die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung um 25 Basispunkte senken wird.

Gouverneur Bullock sagte, dass die Möglichkeit einer Zinssenkung heute nicht diskutiert wurde und dass die RBA noch keine Entscheidung über die Sitzung am 20. Mai getroffen hat. Die australischen VPI-Daten werden am 30. April erwartet. Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen scheint es wahrscheinlich, dass die RBA die verfügbare Zeit nutzen wird, um eine offene Haltung zu künftigen Entscheidungen beizubehalten. Unserer Ansicht nach ändert dies jedoch nichts an der Annahme des Marktes, dass es im Mai zu einer Zinssenkung kommen wird. Dieses Szenario ist derzeit zu etwas mehr als 75 - eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit ist seit letztem Dienstag leicht gestiegen....

