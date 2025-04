Ein Rechtsstreit belastet aktuell NextEra Energy, dessen Aktienkurs bei 65,67 € liegt und im Jahresvergleich um 12,43% zulegte. Der texanische Senator Mayes Middleton hat am 31. März 2025 eine Klage eingereicht, in der er mehr als 25 Millionen Dollar an Öl- und Gaslizenzzahlungen von Escondido Resources II LLC und USG Energy Gas Investment LLC, einer Tochtergesellschaft von NextEra Energy, fordert. Middleton wirft den Unternehmen Vertragsverletzungen bei Pachtverträgen für 9.000 Acres in Webb County, Texas, vor. Laut Klage sollen die Unternehmen während Phasen hoher Erdgaspreise im Februar und September 2021 zu geringe Lizenzgebühren gezahlt haben. Sowohl Escondido als auch USG Energy bestreiten diese Vorwürfe.

Während der CERAWeek-Energiekonferenz in Houston kündigte NextEra Energy vor zwei Wochen Pläne an, seine Investitionen in Texas potenziell zu verdoppeln. Das Unternehmen erwägt, seine bestehenden Investitionen von 20 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren zu erweitern, um die rapide wachsende Stromnachfrage des Bundesstaates zu decken. Dieser steigende Energiebedarf wird hauptsächlich durch Rechenzentren und die Elektrifizierung des Verkehrssektors angetrieben. Prognosen deuten darauf hin, dass sich der Stromverbrauch in Texas bis 2030 verdoppeln könnte, was erhebliche Investitionen in die Energieinfrastruktur erforderlich macht.

Umweltinitiativen und regulatorische Herausforderungen

Im Dezember 2024 ging NextEra Energy eine Partnerschaft mit Phillips 66 ein, um eine 30,2-Megawatt-Solaranlage an der Rodeo-Raffinerie von Phillips 66 in Kalifornien zu entwickeln. Diese Anlage, die seit Januar 2025 in Betrieb ist, versorgt die Raffinerie mit erneuerbarer Energie, reduziert ihren Netzstrombedarf um die Hälfte und senkt die Kohlendioxidemissionen um rund 33.000 Tonnen jährlich. Diese Umweltinitiative unterstreicht den fokus des Unternehmens auf nachhaltige Energielösungen, während der aktuelle Kurs mit 65,67 € noch 16,62% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 78,76 € liegt.

Florida Power & Light Company (FPL), eine Tochtergesellschaft von NextEra Energy, beantragte im Oktober 2024 bei der Florida Public Service Commission die Genehmigung für einen temporären Aufschlag auf Kundenrechnungen, um 1,2 Milliarden Dollar an Kosten für die Beseitigung von Hurrikanschäden zu decken. Der Zuschlag würde die monatliche Rechnung eines typischen Privatkunden mit einem Verbrauch von 1.000 kWh um etwa 12,02 Dollar erhöhen, falls er genehmigt wird. Dieser Antrag folgt auf erhebliche Schäden, die durch Hurrikan Milton verursacht wurden, dem vierten Hurrikan, der Florida in weniger als 14 Monaten getroffen hat. Trotz dieser regulatorischen Herausforderungen konnte sich die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Tief im April 2024 um 13,71% erholen.

