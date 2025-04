Der Mobilitätskonzern investiert 1,5 Milliarden Dollar in eigene Wertpapiere und baut gleichzeitig strategische Partnerschaften im Bereich selbstfahrender Fahrzeuge aus.

Uber Technologies demonstriert weiterhin Widerstandsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 67,50 € und verzeichnet damit seit Jahresbeginn einen Anstieg von 9,65%. Allerdings zeigt sich im kurzfristigen Trend eine Abwärtsbewegung mit einem Rückgang von knapp 5% im vergangenen Monat.

Jüngste Einreichungen offenbaren ein gestiegenes institutionelles Interesse an Uber. Trexquant Investment LP erweiterte seinen Anteil im vierten Quartal um 259,5% und erwarb zusätzliche 301.153 Aktien. Damit erhöhte sich der Bestand auf insgesamt 417.211 Aktien mit einem Wert von circa 25,17 Millionen Dollar.

Zur Steigerung des Aktionärswerts hat Uber sein Aktienrückkaufprogramm beschleunigt und Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Dollar von der Bank of America zurückgekauft. Diese Transaktion umfasst über 18,5 Millionen Aktien und repräsentiert etwa 80% der für das erste Quartal geplanten Rückkäufe. Der Rückkauf ist Teil von Ubers erstem 7-Milliarden-Dollar-Rückkaufprogramm.

Position im Bereich autonomer Fahrzeuge

Trotz Marktbedenken hinsichtlich der Entwicklungen autonomer Fahrzeuge durch Wettbewerber wie Tesla und Waymo verfolgt Uber einen strategischen Ansatz. Das Unternehmen kooperiert in ausgewählten Städten mit Waymo und integriert autonome Fahrten in sein Netzwerk. Diese Partnerschaft positioniert Uber nicht als Konkurrenten, sondern als wichtigen Akteur im sich entwickelnden Ökosystem autonomer Fahrzeuge.

Die Geschäftsmodell-Diversifizierung stärkt kontinuierlich Ubers Marktposition. Über die Personenbeförderung hinaus hat das Unternehmen sein Angebot auf Lebensmittellieferungen und Frachtdienste ausgeweitet, was zu stabilen Einnahmequellen beiträgt. Analysten prognostizieren, dass der globale Markt für selbstfahrende Taxis in den nächsten zehn Jahren von 1 Milliarde auf über 2 Billionen Dollar anwachsen könnte, was Uber erhebliche Wachstumschancen eröffnet.

Die aktuelle Bewertung der Uber-Aktie wird von Analysten als attraktiv eingeschätzt. Mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 23 ist die Aktie wettbewerbsfähig positioniert, insbesondere angesichts der diversifizierten Dienstleistungen und des Wachstumspotenzials im Sektor der autonomen Fahrzeuge. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 53,41 € vom August 2024, von dem die Aktie mittlerweile über 26% entfernt notiert.

