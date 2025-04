DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone Biologic verzeichnet große Fortschritte in Therapieentwicklung und Finanzierung

NurExone Biologic hat kürzlich eine Pressemitteilung veröffentlicht und blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück, in dem das Unternehmen wichtige Fortschritte bei der Entwicklung seiner exosomenbasierten Therapie ExoPTEN gemacht hat. Der Fokus lag dabei auf der Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen, wobei entscheidende regulatorische Schritte eingeleitet wurden. Im vierten Quartal 2024 intensivierte das Unternehmen die Vorbereitungen für die Einreichung eines Investigational New Drug (IND)-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Hierfür wurden präklinische Studien weiter optimiert und regulatorische Anforderungen abgestimmt, um den Übergang in die klinische Phase zu beschleunigen.

Forschung und Entwicklung: Neue Chancen bei Glaukom und Produktionssicherheit

Ein weiterer Meilenstein war die Veröffentlichung von Ergebnissen einer präklinischen Studie, die das Potenzial von ExoPTEN zur Behandlung von Sehnervenschäden belegt. Dies könnte eine vielversprechende neue Therapieoption für Glaukom-Patienten eröffnen - eine Erkrankung, die weltweit als häufigste Ursache für irreversible Erblindung gilt.

Um die Produktionsprozesse für klinische Studien und spätere Patientenbehandlungen abzusichern, hat NurExone eine Master-Zellbank etabliert. Diese gewährleistet eine stabile Versorgung mit kritischen Rohmaterialien. Parallel dazu wurde die eigene Forschungsinfrastruktur weiter ausgebaut: Im Oktober 2024 wurden neue Labor- und Büroeinrichtungen fertiggestellt, um die internen Entwicklungsaktivitäten zu stärken.

Finanzielle Stabilität und Kapitalbeschaffung

Trotz steigender Forschungs- und Entwicklungskosten (1,87 Mio. USD in 2024) hat NurExone seine Finanzlage durch gezielte Maßnahmen stabilisiert:

Privatplatzierung: Im November 2024 wurden durch eine zweite Tranche einer nicht vermittelten Platzierung 127.000 CAD eingenommen.

Ausübung von Optionsscheinen: Im vierten Quartal flossen zusätzlich 114.000 CAD aus der Ausübung von Optionsscheinen ein.

April-2025-Finanzierung: Kürzlich wurde eine weitere Privatplatzierung abgeschlossen, die dem Unternehmen 2,3 Mio. CAD einbrachte. Diese Mittel sollen unter anderem für den Aufbau einer US-Produktionsstätte und ein geplantes Börsen-Uplisting in den USA verwendet werden.

Der Nettoverlust für 2024 belief sich auf 5,04 Mio. USD (gegenüber 3,64 Mio. USD im Vorjahr), was vor allem auf die gestiegenen F&E-Investitionen zurückzuführen ist. Dennoch verfügte das Unternehmen zum Jahresende über 0,70 Mio. USD an liquiden Mitteln.

Ausblick 2025: Klinische Studien und Expansion

Für das laufende Jahr plant NurExone den Abschluss der IND-vorbereitenden Studien und die Einleitung erster klinischer Tests am Menschen. Zudem soll eine GMP-konforme US-Produktionsstätte aufgebaut werden, um die Wirkstoffpipeline zu beschleunigen. Strategische Partnerschaften und das angestrebte Listing an einer großen US-Börse könnten die weitere Entwicklung und Kommerzialisierung vorantreiben.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, betont: "Die Erfolge des vergangenen Jahres haben uns auf einen soliden Weg gebracht. Nun gilt es, die klinische Entwicklung voranzutreiben und Patienten innovative Therapien zugänglich zu machen."

Treffen Sie NurExone Biologic am 09.-10. Mai 2025 auf der INVEST in Stuttgart. Sie haben die Möglichkeit, Dr. Lior Shaltil, CEO von NurExone, im Rahmen eines exklusiven Meet & Greet zu treffen oder ihm am Messestand Ihre Fragen zu stellen. Und das Beste: wir verfügen über eine limitierte Anzahl von 50 Freikarten zur INVEST. Schnell sein lohnt sich also! Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eumit dem Betreff "INVEST NurExone" schicken. Gern senden wir Ihnen dann Ihre Eintrittskarte zur INVEST.

