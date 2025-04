Wien (www.fondscheck.de) - M&G Investments hat zwei neue Fonds aufgelegt, die Anlegern Zugang zu chinesischen Wertpapieren ermöglichen, so die Experten von "FONDS professionell".Der M&G China Fund (ISIN LU2929330376/ WKN nicht bekannt) investiere in chinesische Aktien, der M&G China Corporate Bond Fund (ISIN LU2932831337/ WKN nicht bekannt) biete Investoren die Möglichkeit, in den Onshore-Markt für Unternehmensanleihen in der Volksrepublik zu investieren - einen der größten und am schnellsten wachsenden Kreditmärkte der Welt. Das teile der Asset Manager mit. ...

