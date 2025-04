Spektakulärer Börsengang in New York: Diese US-Aktie schießt aus dem Stand um mehr als 700 Prozent in die Höhe. Was steckt hinter dem Raketenstart? Mit so einem Börsenstart war nicht zu rechnen. Der konservative US-Kabelsender Newsmax konnte am Montag an der New Yorker Börse (NYSE) einen Blitzstart hinlegen und am ersten Handelstag ein Plus von 700 Prozent verbuchen. Schlussendlich stieg die Aktie um rund 735 Prozent auf etwa 83,51 US-Dollar. Den ...

