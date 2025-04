Für den zweiten April hat US-Präsident Donald Trump den "Liberation Day" - also einen Befreiungstag für die amerikanische Wirtschaft - angekündigt. Dann will er die für viele Produkte häufig niedrigeren US-Zölle an die Niveaus der Handelspartner anpassen. Zudem hat Trump Importzölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos aus der EU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...