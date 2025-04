Hong Kong (ots/PRNewswire) -Am 30. März 2025 gab die Fosun International Limited (HKEX-Aktiencode: 00656) ihre Jahresergebnisse für das Jahr 2024 bekannt. In diesem Zeitraum erreichte der Gesamtumsatz der Gruppe 192,14 Milliarden RMB. Die vier Kernunternehmen - Yuyuan, Fosun Pharma, Fidelidade und Fosun Tourism Group - erwirtschafteten einen Gesamtumsatz von 134,65 Milliarden RMB, was 70,1% des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht und eine solide Vermögensbasis aufweist.Im Jahr 2024 erreichte der industrielle Betriebsgewinn des Konzerns 4,9 Milliarden RMB, was die stabilen operativen Grundlagen widerspiegelt. Ohne Sondereffekte belief sich der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbare Gewinn auf 0,75 Milliarden RMB.In diesem Zeitraum stieg der Auslandsumsatz des Konzerns im Vergleich zum Vorjahr um 6,2%, wodurch sein Anteil am Gesamtumsatz auf 49,3 % erhöhte. Das internationale Geschäft hat sich zu einem neuen Wachstumsmotor für Fosun entwickelt. Die Investitionen des Konzerns in technologische Innovationen beliefen sich auf rund 6,9 Milliarden RMB. Fosun hat mehr als 20 globale Innovationszentren eingerichtet, die verschiedene Branchen und Bereiche abdecken.Im Jahr 2024 blieb der operative Cashflow von Fosun gesund und stabil. Die unterzeichneten Vereinbarungen über den Verkauf von Vermögenswerten beliefen sich auf etwa 17,5 Milliarden RMB auf Konzernebene und rund 30,0 Milliarden RMB auf konsolidierter Ebene. Im November 2024 kehrte Fosun nach einer dreijährigen Pause an den Offshore-USD-Anleihemarkt zurück und emittierte erfolgreich langfristige USD-Anleihen. Die internationale Ratingagentur S&P erkannte die stetige Verbesserung der Finanzkennzahlen des Konzerns an und bestätigte das BB-Rating mit stabilem Ausblick.Guo Guangchang, Vorstandsvorsitzender von Fosun International, erklärte: "Wir sind überzeugt, dass eine klare strategische Ausrichtung und starke operative Fähigkeiten der Schlüssel für Fosuns langfristige und stabile Entwicklung sind. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Fokussierung auf Kernindustrien weiter vertiefen. Durch die Nutzung unserer Globalisierungs- und Innovationskompetenzen sind wir zuversichtlich, auch in einem herausfordernden Umfeld langfristig stabile Werte für unsere Aktionäre zu schaffen."View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fosun-international-berichtet-uber-einen-gesamtumsatz-von-192-14-mrd-rmb-und-einen-industriellen-betriebsgewinn-von-4-9-mrd-rmb-im-jahr-2024--302416995.htmlPressekontakt:pr@fosun.comOriginal-Content von: Fosun International Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122780/6003651