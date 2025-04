Linz am Rhein, Deutschland und Nashville, Tennessee. (ots/PRNewswire) -BIRKENSTOCK Americas hat heute die Eröffnung seines zehnten US-Stores im Zentrum von Nashville im Bundesstaat Tennessee bekannt gegeben. Die Welthauptstadt der Country-Musik ist für ihre geschichtsträchtige Kultur sowie ihre lebendige Musik- und Kreativszene bekannt. Die Mischung aus Tradition und Innovation macht die "Music City" zum perfekten Standort für BIRKENSTOCKs Expansion in den USA.Der BIRKENSTOCK Store in Nashville bietet ein breites Produktangebot für Damen, Herren und Kinder, darunter die legendären Sandalen, Clogs, Sneaker, Schuhe und Stiefel der Marke. Ebenfalls im Sortiment: die Fußpflege-Serie BIRKENSTOCK Care Essentials, mit der die Marke ihr Engagement für gesunde Füße um eine Facette erweitert.Die Inneneinrichtung des neuen Stores steht ganz im Zeichen von Qualität und Handwerkskunst und verwendet viele der typischen BIRKENSTOCK Materialien wie Kork, Filz und Leder. Passend dazu hat sich die Künstlerin Emily Brown aus Nashville zu einer großen, kunstvollen Lederskulptur im Mid-Century-Stil inspirieren lassen. Das mehrteilige Kunstwerk ist eine Hommage an eines der charakteristischen BIRKENSTOCK Materialien und schlägt eine weitere Brücke zwischen der Markentradition und dem kreativen Spirit der Stadt.Anlässlich der Store-Eröffnung in Nashville rückt BIRKENSTOCK mit einer einzigartigen, kreativen Kampagne prägende Persönlichkeiten der lokalen Musik- und Kulturszene in den Fokus. Mit Bildern von Fotografin Cristina Fisher porträtiert die Kampagne die vielfältige kreative Community von Nashville und verleiht Lokalmatadoren ein Gesicht und eine Stimme. Vom legendären Singer-Songwriter und Musikproduzenten Butch Walker über Designerin und Savas-Gründerin Savannah Yarborough bis hin zu Trevor Moran, Koch und Inhaber des Gourmetrestaurants "Locust", zeigt die Kampagne eine Reihe prominenter Nashvillians, die den einzigartigen Spirit der Stadt verkörpern und zugleich langjährige BIRKENSTOCK Träger sind. Mit einem Einblick in ihre Welt würdigt BIRKENSTOCK Nashville als eine Stadt, in der Kreativität, Handwerkskunst und Individualität einen hohen Stellenwert genießen - ein Ort, wo Menschen für ihre persönliche Leidenschaft gefeiert werden."Die Expansion nach Nashville, einer Stadt, die für ihre Kreativität und Individualität bekannt ist, markiert einen spannenden Moment für BIRKENSTOCK", sagte David Kahan, President of BIRKENSTOCK Americas. "Mit einer Community, die Authentizität und Handwerkskunst hochhält, hätten wir uns keinen besseren Ort für das weitere Wachstum unserer Marke vorstellen können."Zur Neueröffnung lädt BIRKENSTOCK am Donnerstag, dem 27. März, zu einem Opening-Event in den Store ein. Zu jedem Einkauf erhalten Kunden außerdem ein besonderes, limitiertes Geschenk - solange der Vorrat reicht.Mit dem Store in Nashville eröffnet BIRKENSTOCK seinen zehnten Retail-Standort in den USA.INFORMATIONEN FÜR DIE REDAKTIONBIRKENSTOCK Nashville befindet sich in der 2212 12th Avenue South und hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock.com.ÜBER BIRKENSTOCKBIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose "Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.comUnseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com