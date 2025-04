- HEALWELL hat das in Auckland, Neuseeland, ansässige Unternehmen Orion Health Holdings Limited ("Orion Health") übernommen, eine globale Plattform für Gesundheitsinformationen, die Abonnementlizenzen und Dienstleistungen für namhafte Kunden des öffentlichen Sektors mit Produkten für Dateninteroperabilität und Navigation im Gesundheitswesen anbietet.

- Orion Health1 beschäftigt etwa 400 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in 11 Ländern weltweit. Die Softwarelösungen des Unternehmens werden derzeit von über 70 Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor genutzt, die weltweit 150 Millionen Patienten betreuen.

- HEALWELL wird die globalen Gesundheitssysteme von Orion nutzen und seine erstklassigen KI-Technologieprodukte einsetzen, um praktisch umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen zu erzielen. Dadurch wird die Durchdringung des öffentlichen Sektors vertieft und die langjährigen Beziehungen von Orion Health zu Regierungsstellen werden ausgebaut.

- Die Übernahme wurde durch rund 55 Mio. $ aus Bezugsschein-Finanzierungen und bis zu 50 Mio. $ an vorrangigen Bankdarlehen von zwei kanadischen Chartered Banks finanziert.

- Der Gründer von Orion Health, Ian McRae, wurde nach Abschluss der Transaktion in das Board von HEALWELL berufen.

Toronto, ON, 1. April 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Stammaktien von Orion Health, einer globalen Plattform für Gesundheitsinformationen, die namhafte Kunden aus dem öffentlichen Sektor bedient, für einen Gesamtbetrag von etwa 175 Mio. NZD$ zuzüglich eines leistungsabhängigen Earn-Outs von bis zu weiteren 25 Mio. NZD$ (die "Transaktion") gemäß dem Aktienkaufvertrag vom 16. Dezember 2024 in der geänderten Fassung (der "Vertrag") zwischen dem Unternehmen, HEALWELL New Zealand Limited, Orion Health, McCrae International Limited ("McCrae International") und McCrae Limited (der "Verkäufer") übernommen hat.

Der CEO von HEALWELL, Dr. Alexander Dobranowski, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Orion Health in der HEALWELL-Familie willkommen zu heißen, und sind begeistert von dem Potenzial, ein Innovationszentrum zu schaffen, das verwertbare Erkenntnisse liefert und weltweit bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen erzielt. Die Übernahme von Orion Health stellt einen transformativen Meilenstein für das Unternehmen dar, da sie HEALWELL große Unternehmenskunden, wiederkehrende Umsätze, starke operative Margen und eine freie Cashflow-Umwandlung bringt und gleichzeitig eine bedeutende neue Vertriebsschiene für unsere erstklassigen KI-Produkte bietet. Darüber hinaus stärkt die Übernahme unsere Position im öffentlichen Sektor und ermöglicht es uns, unsere Reichweite bei Regierungspartnern zu vergrößern, dank der starken, langjährigen Beziehungen von Orion Health. Mit den zusätzlichen Synergien von WELL Health sind wir bestens dafür gerüstet, das Gesundheitswesen durch KI und datengesteuerte Innovationen zu transformieren."

Der CEO von Orion Health, Brad Porter, fügte hinzu: "Wir freuen uns, mit HEALWELL zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Mission zu erfüllen, das Gesundheitswesen durch KI und datengesteuerte Innovationen zu revolutionieren. KI-gestützte Erkenntnisse haben das Potenzial, die Art und Weise, wie Gesundheitsdienstleister mit Daten interagieren, zu revolutionieren, was zu einer verbesserten Entscheidungsfindung, besseren Patientenergebnissen und einer effizienteren Gesundheitsversorgung führt. Durch die Nutzung des KI-Know-hows von HEALWELL und der R&D-Abteilung von Orion Health in Neuseeland werden wir unsere Plattformen Virtuoso und Amadeus verbessern und dafür sorgen, dass Gesundheitsorganisationen weltweit Zugang zu den fortschrittlichsten Tools für die Versorgungskoordination und das Gesundheitsmanagement der Bevölkerung haben. Wir sind wirklich begeistert vom Potenzial unserer kombinierten Plattformen und Fähigkeiten und freuen uns auf die vor uns liegende vielversprechende Zukunft."

Die Übernahme von Orion Health bietet globalen Gesundheitssystemen neue Möglichkeiten, auf die branchenführende KI-Technologie von HEALWELL zuzugreifen, die verwertbare Erkenntnisse liefert und zu besseren Ergebnissen im Gesundheitswesen führt. Sie erschließt ein erhebliches Umsatzsynergiepotenzial sowie eine verbesserte betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen durch gemeinsame Dienstleistungen mit WELL Health Technologies Corp. ("WELL Health") (TSX: WELL). Zusammengenommen stärken diese Vorteile das Finanzprofil von HEALWELL und schaffen ein größeres, skalierbares Unternehmen mit erheblichem Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial.

Einzelheiten zur Transaktion

Der Kaufpreis für die Transaktion belief sich auf etwa 175 Mio. NZD$ zuzüglich einer leistungsabhängigen Erfolgsprämie (Earn-Out) von bis zu weiteren 25 Mio. NZD$. Etwa 105 Mio. NZD$ wurden in bar bezahlt und weitere 70 Mio. NZD$ (umgerechnet in kanadische Dollar) wurden durch die Ausgabe von 35.643.478 nachrangig stimmberechtigten Aktien der Klasse A (jeweils eine "Aktie") zu einem vereinbarten Preis von 1,61 C$ pro Aktie bezahlt, wobei 78,6 % dieser Aktien bestimmten freiwilligen Weiterverkaufs- und Handelsbeschränkungen unterliegen.

Der Earn-Out ist ein dreijähriger leistungsbezogener Earn-Out von bis zu 25 Mio. NZD$, wobei bis zu 50 % des Betrags nach Wahl des Verkäufers in Aktien auf der Basis des 10-Tage-VWAP (volumensgewichteter Durchschnittskurs) der Aktien vor dem jeweiligen Zahlungsdatum zu zahlen sind. Die Erfolgsbeteiligung hängt davon ab, ob Orion Health in der Lage ist, ein normalisiertes EBITDA (wie in der Vereinbarung berechnet) von mehr als 20 Millionen NZ$ für jeden 12-Monats-Zeitraum zu erzielen.

Der Kaufpreis wurde teilweise über ein Aktienangebot mit Zeichnungsscheinen in Höhe von ca. 25,5 Mio. C$ zu einem Preis von 2,00 C$ pro Zeichnungsschein (das "Aktienangebot") und ein Angebot von wandelbaren Schuldtiteln mit Zeichnungsscheinen in Höhe von ca. 27,3 Mio. C$ zu einem Preis von 910 C$ pro Zeichnungsschein (das "Anleiheangebot") finanziert, die beide von Eight Capital und Scotia Capital Inc. als federführende Konsortialbanken zusammen mit einem Konsortium von Konsortialbanken geleitet wurden. Beim Abschluss der Transaktion: (i) wurden die Zeichnungsscheine aus dem Aktienangebot in 12.737.500 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") umgewandelt, wobei jede Einheit den Inhaber zum Erwerb einer Aktie und eines halben Aktienkaufwarrant berechtigt, wobei jeder ganze Warrant zu einem Preis von C$2 ausgeübt werden kann. (ii) die Zeichnungsscheine aus dem Anleiheangebot wurden in 30.000 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennwert von 1.000 $ umgewandelt, die jeweils mit einem Zinssatz von 10 % pro Jahr verzinst werden, halbjährlich in Raten zahlbar sind und am 31. Dezember 2029 fällig werden, ohne dass die Inhaber der Zeichnungsscheine etwas unternehmen müssen. Der Kapitalbetrag der Wandelschuldverschreibungen kann zu einem Umtauschpreis von 2,40 C$ pro Aktie in Aktien umgewandelt werden.

Darüber hinaus wurde der Kaufpreis zum Teil durch eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von bis zu 50.000.000 C$ finanziert. Die Fazilität wurde von einem Bankenkonsortium unter der Führung der Bank of Nova Scotia und einschließlich der Royal Bank of Canada (zusammen die "Kreditgeber") bereitgestellt und durch eine Kreditvereinbarung vom 4. März 2025 (die "Kreditvereinbarung") dokumentiert. Die Kreditvereinbarung wird am 4. März 2028 fällig. Die Sicherheiten für die Kreditfazilität bestehen in der Besicherung des gesamten gegenwärtigen und danach erworbenen Eigentum der einzelnen Schuldner der Kreditvereinbarung. Die Bedingungen der Kreditvereinbarung sind für eine Transaktion dieser Art üblich.

Nach Abschluss der Transaktion (der "Abschluss") und des Aktienangebots waren 261.547.371 Aktien auf nicht verwässerter Basis (339.778.565 Aktien auf voll verwässerter Basis) ausgegeben und im Umlauf.

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat das Unternehmen dem Verkäufer das Recht eingeräumt, ein einzelnes Mitglied des Board of Directors des Unternehmens zu nominieren, solange der Verkäufer (einschließlich aller verbundenen Unternehmen) mehr als 66,7 % der Aktien hält, die bei Abschluss der Vereinbarung an den Verkäufer ausgegeben wurden (der "Schwellenprozentsatz"). WELL Health hat sich in einem Voting Support Agreement verpflichtet, seine Aktien für die Ernennung des Kandidaten des Verkäufers zu stimmen, solange der Verkäufer den Schwellenprozentsatz an Aktien hält.

Neue Direktoren

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es sein Board of Directors durch die Aufnahme von Ian Richard McCrae erweitert und Tina Raja sowie Sam Englebardt zu Direktoren des Unternehmens ernannt hat, nachdem Bashar Al-Rehany und Kingsley Ward zurückgetreten waren. Das Unternehmen dankt Herrn Al-Rehany und Herrn Ward für ihre Dienste und wünscht ihnen viel Erfolg bei ihren zukünftigen Herausforderungen. Nach diesen Änderungen besteht das Board des Unternehmens nun aus sechs Direktoren.

Ian Richard McCrae

Herr McCrae ist der Gründer von Orion Health und alleiniger Verkäufer bei der Transaktion. Zuvor arbeitete er als Wissenschaftler für das neuseeländische Ministerium für wissenschaftliche und industrielle Ressourcen, ehe er ein Master-Diplom in Engineering Sciences erlangte. Ian arbeitete anschließend für Imagineering und Ernst & Young, bevor er 1993 Orion Health gründete. Im Jahr 2010 erhielt Ian den World Class New Zealander-Award und 2014 wurde Orion Health als erstes Unternehmen zum zweiten Mal als NZ Supreme Hi-Tech Company of the Year ausgezeichnet. Im Jahr 2023 wurde Ian als Flying Kiwi in die New Zealand Hi-Tech Hall of Fame aufgenommen.

Tina Raja

Tina Raja fungierte zuletzt als Partner und Head of Business Development and Capital Formation von 26North Partners, einer Multi-Asset-Class-Investmentplattform der nächsten Generation. Davor war sie als Managing Director bei Blackstone in der Gruppe Tactical Opportunities tätig, wo sie die Bereiche European Business Development & Investor Relations - Tactical Opportunities, Growth Equity und Insurance Solutions leitete. Zuvor war sie seit 2015 auch als Head of Co-Investments and Investor Relations von Gemcorp Capital LLP tätig gewesen. Frau Raja begann ihre Karriere 2008 als Analystin bei Goldman Sachs.

Sie wuchs in London auf und erlangte ein BA(Hons)-Diplom in Economics von der University of Nottingham. Im Jahr 2017 wurde Frau Raja für ihre Beiträge zur Finanzbranche in die erste Forbes 30 under 30-Liste aufgenommen. Sie sitzt außerdem als Young Advisory Director im Board der Metropolitan Opera sowie im Global Council des American Ballet Theatre.

Sam Englebardt

Herr Englebardt ist ein Medien- und Technologie-Investor und Content-Producer sowie Mitbegründer und Partner von Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY), einer börsennotierten Handelsbank, deren Hauptaugenmerk auf die Institutionalisierung von digitalen Assets gerichtet ist. Herr Englebardt ist auch der Gründungsgesellschafter der Interactive-Sparte von Galaxy. Galaxy Interactive investiert nun aus seinem dritten Venture-Fonds mit über 800 Millionen $ an verwalteten Aktiva in Möglichkeiten, die sich aus der Konvergenz unseres digitalen und physischen Lebens ergeben, einschließlich des Gesundheitswesens. Vor Galaxy Digital war Herr Englebardt zwischen 2007 und 2016 Partner und Managing Director der Lambert Media Group (LMG), wo er ein Portfolio von Private-Equity-Investitionen im Mediensektor aufbaute und verwaltete, einschließlich Rave Cinemas (2013 an Cinemark verkauft). Abgesehen von mehreren privaten Boards sitzt Herr Englebardt auch im Board of Directors von iHeart Media (NASDAQ: IHRT).

Herr Englebardt erwarb sein J.D.-Diplom an der Harvard Law School und studierte Philosophie, Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften an der Oxford University und der University of Colorado in Boulder, wo er mit summa cum laude und als Mitglied von Phi Beta Kappa abschloss.

Offenlegung des Frühwarnberichts

Diese Pressemitteilung wird auch gemäß National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues ("NI 62-103") im Zusammenhang mit der Ausgabe der Aktien an den Verkäufer und McCrae International veröffentlicht. Im Zusammenhang mit der Emission wird McCrae International zusammen mit dem Verkäufer und Ian McCrae (dem einzigen Aktionär des Verkäufers und von McCrae International (zusammen die "Verkäuferparteien") als gemeinsame Akteure einen Frühwarnbericht gemäß NI 62-103 bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder kanadischen Provinz in Bezug auf die vorgenannten Angelegenheiten einreichen, von dem eine Kopie auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sein wird. Eine Kopie des Frühwarnberichts kann auch bei Luke Hills unter luke.hills@gowlingwlg.com angefordert werden.

Unmittelbar vor dem Abschluss besaßen die Verkäuferparteien weder direkt noch indirekt wirtschaftliches Eigentum an Aktien oder an Wertpapieren, die in Aktien umgewandelt oder ausgeübt werden können, und übten auch keine Kontrolle oder Weisungsbefugnis darüber aus. Unmittelbar nach dem Abschluss erwarben die Verkäuferparteien direkt oder indirekt das wirtschaftliche Eigentum an insgesamt 35.643.478 Aktien (dies entspricht etwa 13,6 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien auf nicht verwässerter Basis und 6. 6% der mit den Aktien und den HEALWELL-Aktien der Klasse B mit Mehrfachstimmrecht (die "MVS") verbundenen Stimmrechte, basierend auf 261.547.371 Aktien und 30.800.000 MVS, die sich unmittelbar nach dem Abschluss im Umlauf befinden), wobei sich diese Gesamtbeteiligungen zusammensetzen aus:

- 32.079.130 Aktien (dies entspricht ca. 12,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien auf nicht verwässerter Basis und 5,9 % der mit den Aktien und MVS verbundenen Stimmrechte, basierend auf 261.547.371 Aktien und 30.800.000 MVS, die sich unmittelbar nach dem Abschluss im Umlauf befinden), die im wirtschaftlichen Eigentum von McCrae International stehen; und

- 3.564.348 Aktien (dies entspricht ca. 1,4 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter Basis und 0,7 % der mit den Aktien und MVS verbundenen Stimmrechte, basierend auf 261.547.371 Aktien und 30.800.000 MVS, die unmittelbar nach dem Abschluss im Umlauf sind), die sich im wirtschaftlichen Eigentum des Verkäufers befinden.

Die Verkäuferparteien haben die Aktien als Teilzahlung des Kaufpreises im Zusammenhang mit der Transaktion erworben und werden die Aktien zu Investitionszwecken halten. Die Verkäufer beabsichtigen, ihre Investitionen in HEALWELL laufend zu überprüfen und können von Zeit zu Zeit und zu jeder Zeit und je nach Markt- und anderen Bedingungen Eigenkapital, Schuldtitel oder andere Wertpapiere von HEALWELL durch Transaktionen auf dem offenen Markt, Privatplatzierungen und andere privat ausgehandelte Transaktionen oder anderweitig erwerben oder veräußern, jeweils in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren, einschließlich der allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen und anderer Faktoren und Bedingungen, die die Verkäufer für angemessen halten, einschließlich der vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkungen, die für die Anteile der Verkäufer gelten.

Der Verkäufer ist eine nach neuseeländischem Recht gegründete Gesellschaft mit der eingetragenen Anschrift c/o Baker Accounting Limited, 208 Ponsonby Road, Ponsonby, Auckland, 1011, Neuseeland. McCrae International ist eine nach neuseeländischem Recht gegründete Gesellschaft mit der eingetragenen Anschrift c/o Baker Accounting Limited, 208 Ponsonby Road, Ponsonby, Auckland, 1011, Neuseeland.

Weitere Informationen

J.P. Morgan fungierte als Finanzberater von HEALWELL neben Eight Capital und Scotia Capital, die die Bought Deal Bezugsschein-Finanzierung des Unternehmens gemeinsam leiteten. Cozen O'Connor LLP (Fusionen und Übernahmen), Gardiner Roberts LLP (Eigenkapitalfinanzierung), MinterEllisonRuddWatts (Neuseeland), Norton Rose Fullbright LLP (internationale Due-Diligence-Prüfung) und Blakes, Cassels & Graydon LLP (Finanzdienstleistungen) fungierten als Rechtsberater von HEALWELL und KPMG LLP (Neuseeland) fungierte als Steuerberater von HEALWELL.

Gowling WLG (Canada) LLP und Bell Gully Services Limited fungierten als Rechtsberater von Orion Health. Deloitte New Zealand fungierte als Steuerberater für Orion Health.

Weitere Informationen über die Transaktion finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 16. Dezember 2024, 17. Dezember 2024, 14. Januar 2025, 21. Januar 2025, 28. Januar 2025 und 10. Februar 2025, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

Weitere Informationen über das Aktienangebot und das Anleiheangebot finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 21. Januar 2025 bzw. 28. Januar 2025.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der TSX und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über ORION HEALTH

Orion Health ist ein globales Technologieunternehmen im Gesundheitswesen und hat sich zum Ziel gesetzt, das Gesundheitswesen für alle neu zu gestalten. Orion Health führt den Wandel im Bereich der digitalen Gesundheit mit Gesundheits- und Pflegeorganisationen an, um das Wohlergehen jedes Einzelnen mit unserer weltweit führenden Unified Healthcare Platform zu verbessern. Es besteht aus der digitalen Haustür Virtuoso, der digitalen Krankenakte Amadeus und der Gesundheitsintelligenzplattform Orchestral, die jeweils auf umfangreichen Gesundheits- und Sozialdaten, maschinellem Lernen und 30 Jahren Innovation zur Verbesserung des weltweiten Wohlbefindens basieren. www.orionhealth.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die erwartete künftige finanzielle Leistung und das Wachstum von Orion Health und HEALWELL, das erwartete Wachstum wesentlicher Mengen zusätzlicher Kunden, wiederkehrender Umsätze, Margen und freier Cashflows aus der Transaktion sowie potenzielle Möglichkeiten für Synergien zwischen den Produkt- und Dienstleistungsangeboten von HEALWELL, Orion Health und WELL Health und den von ihnen bedienten Märkten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "erwerben", "positionieren", "Gelegenheit", "erwarten", "schaffen", "transformieren", "antizipieren" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", " dürften" oder " müssen" ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und innewohnenden erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, das Geschäft, die Produkte und Dienstleistungen von Orion Health erfolgreich in das eigene Unternehmen zu integrieren und zu skalieren; HEALWELLs Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, einschließlich HEALWELLs Fähigkeit, die Bedingungen des Overseas Investment Office of New Zealand als ausländischer Investor zu erfüllen und weiterhin zu erfüllen; und dass die unten genannten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Umsätze und/oder Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.com verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Fußnote:

Nach Berücksichtigung der Veräußerung von zwei nicht-strategischen Geschäftsbereichen durch Orion Health vor der Übernahme durch HEALWELL.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

