Der koreanische Autohersteller feiert sechs Monate kontinuierlicher Verkaufserfolge mit beeindruckenden Zuwächsen bei elektrifizierten Fahrzeugen und Milliarden-Investitionen in den USA.

Im März 2025 verzeichnete Hyundai Motor America einen bemerkenswerten Erfolg mit einem Gesamtverkauf von 87.019 Einheiten, was einer Steigerung von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. Dies markiert den sechsten Monat in Folge mit Rekordverkaufszahlen für den südkoreanischen Automobilhersteller. Besonders hervorzuheben sind die Rekordumsätze bei den Modellen IONIQ 5, Tucson, Santa Fe, Elantra und Palisade. Der Absatz von Hybridfahrzeugen schnellte um beachtliche 72 Prozent in die Höhe, während die Gesamtverkäufe elektrifizierter Fahrzeuge um 38 Prozent zulegten. Im Einzelhandel konnte Hyundai ebenfalls einen Zuwachs von 15 Prozent verbuchen und erreichte 79.019 verkaufte Einheiten. Bemerkenswert ist auch, dass elektrifizierte Fahrzeuge mittlerweile 26 Prozent des Einzelhandelsgeschäfts ausmachen, was einer Steigerung von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung setzt sich im gesamten ersten Quartal fort, in dem Hyundai einen Gesamtverkauf von 203.554 Einheiten erzielte - ein Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Strategische Investitionen in den US-Markt

Die beeindruckenden Verkaufszahlen werden durch umfangreiche Investitionen in den amerikanischen Markt untermauert. Hyundai Motor Group hat kürzlich Investitionen in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum von 2025 bis 2028 angekündigt. Diese strategische Entscheidung soll die Produktionskapazitäten erweitern, zukunftsorientierte Technologien fördern und die Energieinfrastruktur in den USA verbessern. Ein Meilenstein dieser Investitionsoffensive ist die kürzlich erfolgte Eröffnung des Hyundai Motor Group Metaplant America - das größte wirtschaftliche Entwicklungsprojekt in der Geschichte des US-Bundesstaates Georgia. Diese Maßnahmen unterstreichen das langfristige Engagement von Hyundai im nordamerikanischen Markt und dürften sich positiv auf die zukünftige Marktposition des Unternehmens auswirken. Gleichzeitig erhielt Hyundai mehrere wichtige Auszeichnungen, darunter fünf Fahrzeuge mit TOP SAFETY PICK+ Bewertungen vom Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) und die Ernennung des Tucson zum besten Kompakt-SUV für Familien durch U.S. News & World Report zum vierten Mal in Folge.

