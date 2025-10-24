Der neue Modelljahrgang 2026 des Hyundai Ioniq 5 ist "mit einer Reihe von Verbesserungen" ab sofort in Deutschland erhältlich - ab 44.900 Euro. Eine neue Batterie-Funktion kommt auch per Update auf ältere Exemplare, aber nicht alle. Mit den Anpassungen zum Modelljahr 2026 unterstreiche Hyundai den Anspruch, "den Ioniq 5 stetig weiterzuentwickeln und konsequent an den Wünschen seiner Kundschaft auszurichten", wie es in der Mitteilung aus der Offenbacher ...

