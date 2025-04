NEW YORK (dpa-AFX) - Das erratische Auf und Ab an den Börsen in den USA hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd zum Wochenbeginn gingen Anleger nun wieder auf Nummer sicher, bevor US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ein großes Paket von Importzöllen verkünden will. Im frühen Handel gab der Dow Jones Industrial als wichtigster Börsenindex um 1 Prozent auf 41.606 Punkte nach.

Eine Gemengelage aus Zollpolitik und Sorgen über die Konjunktur habe gegenwärtig Turbulenzen an den Aktienmärkten zur Folge, schrieb Axel Botte von Ostrum Asset Management. Der Chefstratege hält eine Eskalation des Handelskrieges für unvermeidlich. Die Wirtschaft in den USA dürfte im ersten Quartal sehr schwach gewesen und möglicherweise sogar geschrumpft sein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,7 Prozent abwärts auf 5.574 Zähler. Der vorwiegend von Technologiekonzernen dominierte Nasdaq 100 lag mit 0,5 Prozent auf 19.183 Punkte ebenfalls im Minus.

Größter Kursverlierer im Leitindex Dow waren die Aktien von Johnson & Johnson mit einem Abschlag von mehr als 5 Prozent. Ein US-Richter ließ einen dritten Versuch des Konsumgüter- und Pharmaherstellers scheitern, die Insolvenz einer seiner kleinen Niederlassungen zu nutzen, um Krebsklagen wegen Babypuder zu beenden.

Um fast 20 Prozent nach oben schossen die Papiere des Modekonzerns PVH mit Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger. Das Unternehmen habe solide Geschäftszahlen veröffentlicht und auch einen ermutigenden Ausblick gegeben, hieß es im Handel.

American Airlines büßten 4,5 Prozent ein und Delta Air Lines 5,4 Prozent. Die Investmentbank Jefferies hat die Kaufempfehlungen für die beiden Papiere gestrichen. Auch zu Southwest Airlines hatte sich die Bank negativ geäußert, die Aktien verloren 3,7 Prozent./bek/jha/

US4781601046, US8447411088, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US2473617023, 2455711, US02376R1023