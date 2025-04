Zur Wochenmitte stehen Investoren mehrere Highlights bevor:DHL startet seinen Capital Markets Day, Auto1 und Boehringer Ingelheim präsentieren Zahlen, und Nintendo sorgt in Japan mit Details zur Switch 2 für Aufsehen. Konjunkturell rücken der US-ADP-Bericht und neue Industriezahlen in den Fokus. Zudem treffen sich die EU-Verteidigungsminister in Warschau, während in Deutschland die Hannover Messe weiterläuft. Aktien TOP 30 Aktien-Trends ...

