Kostenloses Webinar - Die wichtigsten Infos zur Dividendensaison und der Einfluss von Dividenden auf Derivate

Am Mittwoch (02.04.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Die wichtigsten Infos zur Dividendensaison und der Einfluss von Dividenden auf Derivate" ein. Unser Produktexperte Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



In diesem Webinar richten wir unseren Fokus auf die anstehende Dividendensaison 2025, welche traditionell von März bis Mai von Relevanz ist. Während der Dividendensaison kann es zu größeren Kursbewegungen am Aktienmarkt kommen. Im Webinar wird auf den Prozess der Dividendenausschüttung eingegangen und erklärt, warum Dividenden kursrelevant sind und in welchem Rahmen die Dividendenzahlungen bei Derivaten eine Rolle spielen. Dabei werden wir Anlageprodukte wie Discount- und Capped Bonus-Zertifikate sowie auf die Hebelprodukte Standard-, Turbo- und Open End-Turbo-Optionsscheine betrachten.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet morgen, am 02. April um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC