Der führende Kartoffelprodukt-Hersteller kämpft mit signifikanten Wertverlusten, kritischen Aktionärsstimmen und gemischten Analystenprognosen vor dem Q3-Bericht.

Lamb Weston steht derzeit vor erheblichen Marktherausforderungen. Die Aktie notiert aktuell bei 49,49 Euro und hat seit Jahresbeginn einen deutlichen Wertverlust von 23,13% verzeichnet. Besonders gravierend erscheint der Rückgang im 12-Monats-Vergleich, bei dem die Aktie fast die Hälfte ihres Wertes (48,66%) einbüßte. Vom 52-Wochen-Hoch von 96,40 Euro, erreicht am 2. April 2024, ist der Kurs inzwischen weit entfernt. Am 3. April wird Lamb Weston seinen Finanzbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorlegen, dem Investoren und Analysten mit Spannung entgegensehen.

Das Unternehmen hat eine vierteljährliche Dividende von 0,37 Euro pro Aktie angekündigt, die am 30. Mai 2025 an die am 2. Mai eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Die annualisierte Dividende beläuft sich auf 1,48 Euro mit einer Rendite von 2,78%.

Gemischte Analystenbewertungen und institutionelle Investitionen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lamb Weston ?

Die Einschätzungen der Analysten zu Lamb Weston fallen unterschiedlich aus. Barclays hat sein Kursziel von 87,00 auf 69,00 Euro gesenkt, behält jedoch die Einstufung "Übergewichten" bei. Deutsche Bank bestätigte dagegen die Bewertung "Halten" mit einem Kursziel von 57,00 Euro. Der Konsens der Analysten steht derzeit auf "Halten" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 74,55 Euro, was ein gewisses Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau signalisiert.

Institutionelle Investoren zeigen unterschiedliches Interesse an Lamb Weston. Orion Portfolio Solutions LLC hat seinen Anteil im vierten Quartal um 84,5% erhöht und hält nun 88.020 Aktien im Wert von etwa 5,88 Millionen Euro. Auch Sei Investments Co. hat zusätzliche Aktien erworben, was auf Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens hindeutet.

Druck durch aktivistische Aktionäre

Als Reaktion auf Aktionärsaktivismus steht Lamb Weston unter Druck, die operative Effizienz zu verbessern und strategische Alternativen zu prüfen. JANA Partners, die mehr als 5% des Unternehmens besitzen, hat die Leistung des Vorstands kritisiert und setzt sich für bedeutende Führungswechsel oder die Prüfung eines Verkaufs ein. Die bevorstehenden Entscheidungen des Managements und die Reaktionen auf die Aktionärsbedenken werden entscheidend für die künftige Entwicklung des Unternehmens sein.

Der aktuelle RSI-Wert (14 Tage) liegt bei 85,2, was auf eine technisch überkaufte Situation hindeuten könnte. Zudem notiert die Aktie mit 21,17% deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 62,78 Euro, was die technische Schwäche des Titels unterstreicht.

Anzeige

Lamb Weston-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lamb Weston-Analyse vom 1. April liefert die Antwort:

Die neusten Lamb Weston-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lamb Weston-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lamb Weston: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...