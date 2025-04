Der örtliche Energieversorger Medl hat in Mülheim an der Ruhr die Ladeinfrastruktur ausgebaut. Im Laufe des Aprils sollen 26 neue Ladesäulen im Stadtgebiet in Betrieb genommen werden. Die Ladestationen stammen vom Hersteller Alfen. Die neuen Ladestationen, vom Unternehmen "eTanke" genannt, wurden größtenteils in Wohngebieten errichtet, damit Anwohner ohne eigene Lademöglichkeit künftig in der Nähe ihrer Wohnung die Batterien von Elektroautos aufladen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...