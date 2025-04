Kiesen (ots) -B+G Schweiz bringt grüne Infrastruktur und Gartenbauperspektive in den Klimadialog ein.Carsten Bopp, Group CEO der B+G Schweiz AG, wurde am 31. März 2025 für eine weitere Amtszeit von drei Jahren in den Vorstand von swisscleantech gewählt. Gleichzeitig ist die B+G Schweiz AG neu Mitglied des Verbands geworden. Damit unterstreicht die führende Schweizer Garten- und Landschaftsbaugruppe ihr Engagement für eine nachhaltige, klimataugliche Zukunft.Heute die Wirtschaft von morgen gestalten. Klimatauglich.swisscleantech vereint über 700 klimabewusste Unternehmen aller Branchen. die sich gemeinsam für das Ziel einsetzen, die Schweiz bis 2050 CO2-neutral zu machen und zeigt Lösungen für eine klimataugliche Wirtschaft auf.Klimaschutz beginnt nicht nur in der Energiezentrale oder im Bundeshaus, sondern oft auf dem Boden: in Schulgärten, Stadtparks, Spielplätzen, Sportanlagen. Dort, wo die B+G Schweiz Gruppe aktiv gestaltet, entstehen Räume, die kühlen, Wasser speichern, verbinden - und Leben ermöglichen. Räume, die langfristig wirken - ökologisch, sozial, wirtschaftlich.B+G Schweiz verfolgt dabei eine klare Haltung: "Orte für mehr Leben" und handelt nach dem Unternehmens-Purpose und Leitbild: Gemeinsam schaffen wir Kraftorte - Orte der Begegnung, der Stärkung und der Inspiration. Im Grossen wie im Kleinen.Carsten Bopp bringt diese Haltung nun weiterhin in den Vorstand von swisscleantech ein - als unternehmerische Stimme, als Ermöglicher, als Brückenbauer zwischen Natur, Bauwirtschaft und Politik."Grünräume sind mehr als ein ästhetisches Element - sie sind funktionale Infrastruktur, die ökologisch, sozial und wirtschaftlich wirken", so Bopp. "Ob naturnaher Park, nachhaltige Sportanlage oder hochwertiger Privatgarten: Was zählt, ist die Haltung dahinter - Verantwortung übernehmen und Lebensräume schaffen, die bleiben."Über B+G Schweiz AG - Orte für mehr Leben.B+G Schweiz AG mit Sitz in Kiesen/BE ist die führende Garten- und Landschaftsbau Gruppe in der Schweiz. Die Gruppe fokussiert sich auf die professionelle Beratung, Planung, Bau, Gestaltung und Unterhalt von Gärten, Grünflächen und Sportanlagen von Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen. Für Topqualität und höchste Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden setzten sich täglich über 700 Mitarbeitende in 10 verschiedenen Unternehmen an über 20 Standorten in der Schweiz ein.Die Gruppe ist aus dem alteingesessenen Berner Gartenbauunternehmen Bächler + Güttinger AG hervorgegangen und hat sich in den letzten Monaten über Zusammenschlüsse mit Gartenbauunternehmen, u.a. der West Schweizer Menétrey AG, geographisch konstant erweitert. B+G Schweiz AG ist im Besitz des Patrimonium Private Equity Fund, der Ernst Göhner Stiftung (EGS Beteiligungen AG), Kurt Hauser und dem Management.Mehr zu B+G Schweiz: www.bgch.chMehr zu swisscleantech: https://www.swisscleantech.ch/Pressekontakt:B+G Schweiz AGRamon StuckiTel. +41 31 512 26 26Mob. +41 79 828 65 60marketing@bgch.chOriginal-Content von: B+G Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096223/100930133