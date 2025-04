News von Trading-Treff.de Plug Power ist in den vergangenen Wochen weiter massiv nach unten gestürzt. Die Notierungen sind dabei auf weniger als 1,30 Dollar (!) gefallen. Am Dienstag geht es bis dato um 4,07 % abwärts. Dies ist ein Niederschlag, der aktuell in eine einzige Richtung weist. Die Aktie wird aus Sicht von technischen Analysten und Chartanalysten fast schon aufgegeben. Die Aktie hat derzeit keinen Widerstand, der sich dem Abrutsch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...