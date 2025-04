An der Börse ist die Stimmung für den TecDAX derzeit freundlich. Das Börsenbarometer steigt um 1,11 Prozent auf 3.628 Punkte. Die privaten und institutionellen Anlegern an den Börsen in Deutschland sind aktuell überwiegend optimistisch gestimmt. Der TecDAX notiert um 1,11 Prozent besser als zum Handelsschluss am Vortag.

Den vollständigen Artikel lesen ...