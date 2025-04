Venture-Capital-Fonds sichern sich insgesamt 75 Millionen Pfund durch Aktienemissionen, während Central Asia Metals Insider-Transaktionen vermeldet

Die London Stock Exchange verzeichnet aktuell bedeutende Kapitalaktivitäten, die das Interesse der Anlegergemeinschaft wecken. British Smaller Companies VCT plc konnte erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 30,5 Millionen Pfund abschließen. Diese Emission ist Teil einer umfassenderen Finanzierungsinitiative, die im Oktober 2024 begann und ursprünglich auf 50 Millionen Pfund ausgerichtet war. Durch die vollständige Nutzung einer Überzeichnungsfazilität wurden die Gesamterlöse auf beeindruckende 75,0 Millionen Pfund gesteigert. Der Anteil des Unternehmens betrug dabei 45,8 Millionen Pfund, während British Smaller Companies VCT2 plc 29,2 Millionen Pfund beisteuerte. Die heutige Ausgabe umfasste die Zuteilung von 36.799.582 Stammaktien zu Preisen zwischen 81,61 und 86,33 Pence pro Aktie. Die Preisgestaltung basierte auf dem zuletzt gemeldeten Nettoinventarwert von 80,25 Pence pro Stammaktie, bereinigt um eine früher in diesem Jahr ausgezahlte Sonderdividende. Anleger profitierten von einer jährlichen Rendite von 3,35 Prozent auf Gelder, die auf die Zuteilung warteten.

Weitere Marktbewegungen bei Londoner Unternehmen

Parallel dazu meldete British Smaller Companies VCT2 plc den erfolgreichen Abschluss seiner zweiten und letzten Ausgabe von Stammaktien, die einen Bruttoerlös von 19,4 Millionen Pfund einbrachte. Nach einem ersten Angebot vom Januar 2025, das 25,0 Millionen Pfund einbrachte, wurden nun insgesamt 33.460.903 neue Aktien zu Preisen zwischen 57,05 und 60,35 Pence pro Stück zugeteilt. Auch hier basierte die Preisbildung auf dem letzten Nettoinventarwert. In einem weiteren bemerkenswerten Fall führte der Geschäftsführer von Central Asia Metals PLC, eine Transaktion durch, bei der er 3.112 Stammaktien zu je 1,720 Pfund verkaufte und anschließend 3.103 Aktien zu je 1,723 Pfund für sein Individual Savings Account (ISA) zurückkaufte. Nach diesen Transaktionen beläuft sich sein Gesamtbesitz am Unternehmen auf 9.919 Aktien, was 0,005% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Für alle neu ausgegebenen Aktien wurden Anträge gestellt, damit diese in die offizielle Liste der Finanzaufsichtsbehörde aufgenommen und zum Handel am Hauptmarkt der Londoner Börse zugelassen werden. Der Handelsbeginn wird für Mitte April 2025 erwartet.

