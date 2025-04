Toronto (ots/PRNewswire) -- Bereinigte Umsätze, bereinigtes EBITDA und bereinigter Nettogewinn: DeFi Technologies verzeichnete einen bereinigten Umsatz von 42,6 Millionen CAD (ca. 31,1 Millionen USD) und 204,4 Millionen CAD (ca. 144,8 Millionen USD - jährlich) für den Zeitraum von drei und zwölf Monaten, der am 31. Dezember 2024 endete, und einen bereinigten Nettogewinn von 19,1 Millionen CAD (ca. 13,9 Millionen USD) und 115, 07 Millionen (ca. 84 Millionen USD) für den Zeitraum von drei und zwölf Monaten zum 31. Dezember 2024. Das Unternehmen meldet außerdem ein bereinigtes EBITDA von 20,08 Millionen CAD (14,6 Millionen USD) und 116,1 Millionen CAD (80,3 Millionen USD) für die drei bzw. zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024, was seine starke operative Leistung und sein robustes Umsatzwachstum widerspiegelt.- Erhebliches Wachstum des verwalteten Vermögens: Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg seit dem 31. Dezember 2023 um 132 % auf etwa 1,18 Milliarden CAD (819 Millionen USD) zum 31. Dezember 2024, was auf günstige Marktbedingungen, die Einführung neuer Produkte und strategische Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen ist, die das Handelsvolumen und die finanzielle Gesamtleistung verbesserten.- ETF/Index und institutionelle Anerkennung: DeFi Technologies wurde in mehrere prominente Indizes und institutionelle Anlageinstrumente aufgenommen, darunter der MVIS Global Digital Assets Equity Index, der VanEck Digital Transformation ETF, der MSCI Canada Small Cap Index, Bitwise, Vanguard und Melanion Capital. Dies spiegelt die zunehmende institutionelle Anerkennung der Leistung, der strategischen Ausrichtung und der Rolle des Unternehmens im sich entwickelnden Ökosystem für digitale Vermögenswerte wider.- Ausblick 2025: Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert das Unternehmen auf der Grundlage der aktuellen Leistung seines Vermögensverwaltungsgeschäfts und der vorherrschenden Marktbedingungen für 2025 einen Jahresumsatz von etwa 227,2 Millionen CAD (159,9 Millionen USD). Ein fortgesetztes Wachstum der verwalteten Vermögen kann im Laufe der Zeit zu einem proportionalen Anstieg der Erträge führen.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das sich auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen ("DeFi") konzentriert, gibt seine Finanzergebnisse für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024 bekannt (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).Highlights im Finanzbereich- Bereinigte Umsatzerlöse: Bereinigte Umsätze von 42,6 Millionen CAD (ca. 31,1 Millionen USD - 4. Quartal) und 204,3 Millionen CAD (ca. 144,8 Millionen USD - jährlich) für den Zeitraum von drei bzw. zwölf Monaten zum 31. Dezember 2024- Bereinigter Reingewinn: Bereinigter Nettogewinn von 19,1 Millionen CAD (ca. 13,9 Millionen USD) und 115,07 Millionen CAD (ca. 84 Millionen USD) für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024, was eine robuste operative Leistung widerspiegelt.- Bereinigtes EBITDA: Bereinigtes EBITDA von 20,08 Millionen CAD (14,7 Millionen USD) und 116,1 Millionen CAD (80,4 Millionen USD) für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024.- Valour Staking/Lending & Verwaltungsgebühren: Im vierten Quartal 2024 erwirtschaftete Valour Einnahmen aus Staking und Lending in Höhe von 12,8 Millionen CAD (9,1 Millionen USD) und Verwaltungsgebühren in Höhe von 2,9 Millionen CAD (2,1 Millionen USD). Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Valour Einnahmen aus Staking und Lending in Höhe von 35,7 Millionen CAD (25,5 Millionen USD) und Verwaltungsgebühren in Höhe von 8,8 Millionen CAD (6,3 Millionen USD).- DeFi Alpha Leistung: In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 erwirtschaftete DeFi Alpha 132,1 Millionen CAD (96,7 Millionen USD) bei bisher null Verlusten.- Stillman Digital: In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2024 erwirtschaftete Stillman Digital Handelsprovisionen in Höhe von 2,9 Millionen CAD (2,1 Millionen USD). Stillman Digital wurde im Oktober 2024 übernommen.- Reflexivity Research: Im vierten Quartal 2024 erzielte Reflexivity Research Forschungseinnahmen in Höhe von 861.241 CAD (615.964 USD) für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 und 2,0 Millionen CAD (1,4 Millionen USD) für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024Kassenbestand und Finanzmittel- Kassenbestand: Zum 31. Dezember 2024 beträgt der Kassenbestand etwa 22,4 Millionen CAD (16,7 Millionen USD), gegenüber 6,7 Millionen CAD (4,2 Millionen USD) zum 31. Dezember 2023.- Treasury-Bestände: Zum 31. Dezember 2024 umfassten die Bestände des Unternehmens 208,8 BTC, 121 ETH, 586.683 ADA, 131.616 DOT, 14.375 SOL, 491 UNI, 433.322 AVAX und 1.707.703 CORE-Token mit einem Gesamtvolumen von etwa 58,9 Millionen CAD (40,7 Millionen US-Dollar).- Venture-Portfolio: Die Investitionen wurden zum 31. Dezember 2024 mit 53,7 Millionen CAD (37,3 Millionen USD) bewertet, gegenüber 43,5 Millionen CAD (33,2 Millionen USD) zum 31. Dezember 2024.Gesamtwert der Barmittel, des Treasury und des Venture-Portfolios: 135 Millionen CAD (93,8 Millionen USD) zum 31. Dezember 2024.Den aktuellen Stand der Bargeldbestände und der Bestände an digitalen Vermögenswerten zum 28. Februar 2025 finden Sie hier.Substantielles Wachstum des verwalteten Vermögens (Assets under Management, AUM)- Das ETP-Geschäft von Valour wies zum 31. Dezember 2024 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von ca. 1,18 Mrd. CAD (819 Millionen USD) aus, was einer Steigerung von 132 % seit dem 31. Dezember 2023 entspricht. Dieses Wachstum war auf günstige Marktbedingungen, die Einführung neuer Produkte und strategische Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen, die das Handelsvolumen erhöhten und die finanzielle Gesamtleistung verbesserten.Strategische und geschäftliche Entwicklungen in Q4Akquisitionen und Partnerschaften:- DeFi Technologies hat die Übernahme von Stillman Digital Inc. und Stillman Digital Bermuda Ltd. (zusammen als "Stillman Digital" tätig), einem führenden OTC-Desk und Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte mit einem Handelsvolumen von über 15 Milliarden USD seit 2021, abgeschlossen. Davon entfielen 5 Milliarden USD allein auf das 2. Quartal 2024.- Stillman Digital gibt eine Partnerschaft mit Finery Markets, einem führenden ECN für Kryptowährungen ohne Depotverwahrung und Anbieter einer SaaS-Handelsplattform für Institutionen, zur Bereitstellung von Liquidität bekannt.- DeFi Technologies kündigte die bevorstehende Einführung von SolFi Technologies an, um das Engagement der Investoren im Solana (SOL)-Ökosystem zu erweitern.- DeFi Technologies kündigte die bevorstehende Einführung von CoreFi Strategy an, einem von MicroStrategy inspirierten Ansatz zur Steigerung der Bitcoin-Renditen mit CORE.- DeFi Technologies unterzeichnete eine Absichtserklärung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Neuronomics AG, einem auf KI spezialisierten Schweizer Vermögensverwalter.- Reflexivity veranstaltete einen erfolgreichen Krypto-Investorentag in New York City, der von Anthony Pompliano moderiert und von Coinbase, Ledger, Copper, 3iQ und anderen gesponsert wurde.ETPs und geografische Expansion- Valour stärkt nordische Marktstrategie durch Übertragung von Crypto ETPs an Spotlight Stock Market.- Valour unterzeichnete in Singapur eine Absichtserklärung mit SovFi und AsiaNext, um durch diese strategische Partnerschaft das ETP-Angebot von Valour in der APAC-Region zu erweitern.- Valour unterzeichnete eine Absichtserklärung für die Ausgabe und den Handel von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, "ETPs") an der Nairobi Securities Exchange.- Valour beantragte die Notierung seiner ETPs am Dubai Financial Market.- Valour erweitert sein Angebot mit dem ersten Valour Bittensor (TAO) und Dogecoin (DOGE) ETP in den nordischen Ländern am Spotlight Stock Market.- Valour kündigte die Mega-Einführung von 20 neuen ETPs für digitale Vermögenswerte an der Spotlight Stock Market an.- Valour Digital Securities Limited und The Hashgraph Group (THG) erweitern den Zugang zum Hedera HBAR ETP mit der Notierung an der Euronext.- Valour meldete im Dezember 2024 monatliche Nettozuflüsse in Rekordhöhe von 56 Millionen CAD (38,8 Millionen USD).Fortschritte bei der Notierung an der NASDAQ:- DeFi Technologies hat bei der SEC ein Formular 40-F in Verbindung mit seinem Antrag auf Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq eingereicht.Tilgung der Valour-Schulden :- Valour hat seine ausstehenden Schulden im Jahr 2024 weitgehend abgebaut und damit seine finanzielle Position für Wachstum und Expansion gestärkt.Kommentar des Geschäftsführers:Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, erklärte: "2024 war ein entscheidendes Jahr für DeFi Technologies. Mit einem bereinigten Umsatz von 204,3 Millionen CAD (144,8 Millionen USD) und einem bereinigten Nettogewinn von 115,1 Millionen CAD (84 Millionen USD) erzielten wir unser bisher bestes finanzielles Ergebnis - ein Ergebnis, mit dem wir zu den wenigen profitablen börsennotierten Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte gehören. Diese Meilensteine spiegeln die Stärke unseres Geschäftsmodells, die operative Disziplin unseres Teams und die konsequente Umsetzung unserer langfristigen Strategie wider.Unser verwaltetes Vermögen wuchs im Jahresvergleich um 132 % auf 1,18 Mrd. CAD (819 Millionen USD), was einem Zuwachs von mehr als 900 % gegenüber dem Tiefpunkt des Marktes Ende 2022 entspricht. Diese Expansion ist eine Folge der steigenden Nachfrage von Investoren nach regulierten Investitionen in digitale Vermögenswerte sowie der kontinuierlichen Produktinnovation und des Vertriebsfortschritts in unseren Geschäftsbereichen.Im Laufe des Jahres haben wir unsere Aktivitäten erweitert und diversifiziert. Mit der Übernahme von Stillman Digital haben wir unsere Kapazitäten im institutionellen Handel erweitert und den Grundstein für neue Geschäftsfelder in den Bereichen Devisenhandel, Custody und Eigenhandel gelegt. DeFi Alpha erzielte Renditen in Höhe von 132,1 Millionen CAD (96,7 Millionen USD) ohne Verluste - ein entscheidender Faktor für unsere Finanzergebnisse. Mit unserer Mehrheitsbeteiligung an Neuronomics haben wir außerdem einen ersten Schritt in die KI-gesteuerte Vermögensverwaltung unternommen, der unsere Ansicht widerspiegelt, dass technologiegestützte Anlagestrategien in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen werden.Auf globaler Ebene haben wir wichtige Fortschritte bei unseren internationalen Expansionsbemühungen gemacht. Wir kündigten Joint Ventures mit AsiaNext und SovFi an, um Valour-ETPs in den asiatisch-pazifischen Raum zu bringen, und unterzeichneten eine Absichtserklärung mit der Nairobi Securities Exchange, um digitale Anlageprodukte für den afrikanischen Markt zu entwickeln. Diese Initiativen werden aktiv vorangetrieben, und wir befinden uns in laufenden Gesprächen über die weitere Expansion in anderen strategischen Regionen.Wir arbeiten weiterhin zielgerichtet, diszipliniert und mit einer langfristigen Perspektive. Unser Team engagiert sich unverändert für den Aufbau eines Unternehmens, das widerstandsfähig und skalierbar ist und sich an ein dynamisches Marktumfeld anpassen kann. Viele der 2024 gestarteten Initiativen wurden agil entwickelt und umgesetzt, und wir glauben, dass unsere Fähigkeit, reaktionsschnell zu bleiben und gleichzeitig strategisch zu denken, eine Stärke im Wettbewerb darstellt.Das Jahr 2024 war zwar unser bisher stärkstes Jahr, aber wir sehen es nicht als Höhepunkt an. Wir konzentrieren uns auf die nächste Phase - die Skalierung unserer bestehenden Geschäftsbereiche, die Einführung neuer Angebote und die sorgfältige Verfolgung von Möglichkeiten, die unser Gesamtgeschäft ergänzen und stärken. Mit einer gesunden Bilanz, schuldenfrei und mit einem wachsenden Portfolio an überzeugenden Unternehmen ist DeFi Technologies gut positioniert, um unseren Aktionären auch in Zukunft einen langfristigen Mehrwert zu bieten, während die Landschaft der digitalen Vermögenswerte reift."Ausblick für 2025Die folgenden Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche des Unternehmens ersetzen alle früheren Finanzprognosen des Unternehmens, stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und sind mit einer Reihe von Risiken verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich bestimmter Risikofaktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, erheblich abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter "Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen" und "Annahmen für den Finanzausblick" weiter unten.Asset Management Ausblick für 2025Das Unternehmen hat seit dem ersten Quartal 2024 ein beträchtliches Umsatzwachstum verzeichnet, das auf die verstärkte Aktivität der Investoren und die allgemeine Marktdynamik zurückzuführen ist. Die ETPs von Valour haben seit den Markttiefs von Ende 2022 einen Anstieg des verwalteten Vermögens um mehr als 900 % verzeichnet, und das Handelsvolumen ist weiter gestiegen. Zum 31. Dezember 2024 meldete das ETP-Geschäft von Valour ein verwaltetes Vermögen von ca. 1,18 Milliarden CAD (819 Millionen USD), was einem Anstieg von 132 % gegenüber dem 31. Dezember 2023 entspricht. Dieses Wachstum wurde durch günstige Marktbedingungen, die Einführung neuer ETPs und strategische Unternehmensinitiativen unterstützt, die sowohl die Handelsaktivitäten als auch die finanzielle Gesamtleistung gesteigert haben.Die Einnahmen aus Staking und Lending, Verwaltungsgebühren und Marktwertänderungen bei digitalen Vermögenswerten und ETP-Verbindlichkeiten standen weiterhin in enger Korrelation sowohl mit der Höhe des Kapitalzuflusses in die Produkte von Valour als auch mit der Wertentwicklung der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte, die bis Ende 2024 weiter an Wert gewannen. Darüber hinaus sucht Valour weiterhin nach Möglichkeiten, mit seinen digitalen Beständen Einnahmen zu generieren, und optimiert diese. Auf der Grundlage der aktuellen Leistung, der Preisniveaus für digitale Vermögenswerte und der Markttrends wird der Jahresumsatz des Unternehmens für 2025 auf etwa 227,2 Millionen CAD (159,9 Millionen USD) geschätzt. Ein fortgesetztes Wachstum der verwalteten Vermögen kann zu einem proportionalen Anstieg der Erträge führen.Valours globale Expansion und strategische MarktentwicklungValour macht große Fortschritte bei der Ausweitung seiner globalen Präsenz und festigt seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der regulierten digitalen Vermögenswerte. Valour hat bereits mehr als 60 ETPs an europäischen und britischen Börsen notiert und plant, die Gesamtzahl der notierten ETPs bis Ende 2025 auf 100 Produkte zu erhöhen, einschließlich neuer Angebote wie Hebel- und Optionsscheinprodukte. Diese Erweiterung ergänzt nicht nur das Produktportfolio von Valour, sondern stärkt auch die Fähigkeit des Unternehmens, die wachsende Nachfrage nach regulierten digitalen Anlageprodukten zu decken.Im Zuge der weiteren Diversifizierung und Ausweitung seiner Reichweite erschließt Valour auch strategisch neue Märkte außerhalb Europas. Diese Expansion in Regionen wie Afrika, Asien, den Nahen Osten und andere aufstrebende Gebiete bietet Valour einen First-Mover-Vorteil. Dieser proaktive Marktansatz ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal, das es Valour ermöglicht, bei der Einführung digitaler Assets in Schlüsselregionen mit großem Wachstumspotenzial eine Vorreiterrolle einzunehmen.Strategische Partnerschaften in Afrika und im asiatisch-pazifischen RaumDie globale Expansion von Valour wurde durch die jüngsten Partnerschaften in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum erheblich beschleunigt, wodurch sich das Unternehmen als Marktführer in aufstrebenden Märkten positioniert. Diese strategischen Kooperationen in Regionen mit schnell wachsender Akzeptanz digitaler Vermögenswerte werden eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum schaffen.- Expansion in Afrika: Im Juli 2024 unterzeichnete Valour eine Absichtserklärung mit der Nairobi Securities Exchange ("NSE") und SovFi Inc. ("SovFi"), um die ETPs von Valourin Afrika zu entwickeln und auf den Markt zu bringen (die "NSE-Absichtserklärung"). Die NSE-Absichtserklärung baut auf Kenias Position als größter Kryptowährungsmarkt Ostafrikas und seinem robusten mobilen Geldsystem auf und macht das Land zu einem erstklassigen Markt für die Produkte von Valour. Mit einer Smartphone-Penetration von 85 % und der zunehmenden Nutzung digitaler Ressourcen positioniert sich Kenia als technologisches Zentrum in der Region. Die Partnerschaft wird die Position der NSE als Finanzzentrum stärken und Valour die Möglichkeit bieten, eine wachsende Anlegerbasis zu erschließen und die Liquidität und Marktbeteiligung auf dem gesamten Kontinent zu erhöhen.- Expansion im asiatisch-pazifischen Raum: Im November 2024 baute Valour seine globale Präsenz weiter aus, indem es eine Absichtserklärung mit AsiaNext und SovFi unterzeichnete, um seine ETPs an der von AsiaNext in Singapur lizenzierten Wertpapierbörse zu notieren und zu erweitern (die "AsiaNext-Absichtserklärung"). Die AsiaNext-Absichtserklärung positioniert Valour strategisch, um den institutionellen Zugang im gesamten asiatisch-pazifischen Raum (APAC) zu verbessern, in dem die Nachfrage nach regulierten Investitionen in digitale Vermögenswerte stark zunimmt. Die Zusammenarbeit bietet Valour die Möglichkeit, seine Führungsposition auf den APAC-Märkten weiter zu festigen.Strategie zur MarkterweiterungDeFi Technologies und Valour verfolgen eine umfassende Strategie, um ihren Marktanteil sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Regionen auszubauen. Dieser Ansatz stützt sich auf vier zentrale Säulen: Digitale Strategie, Kundenmanagement, institutionelles Engagement, und Beziehungsaufbau. Diese Säulen stellen sicher, dass Valour nicht nur seine Marktpräsenz ausbaut, sondern auch seine institutionellen Beziehungen und sein regulatorisches Engagement vertieft.Bei der Bewertung neuer Gerichtsbarkeiten für eine Expansion verlangt Valours Entscheidungsmatrix, dass Regionen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllen:- Liquidität und Leadership: Länder mit Wertpapierbörsen, die eine hohe Liquidität aufweisen und regional führend sind.- Staatliche Unterstützung: Gerichtsbarkeiten mit strategischen Regierungsinitiativen zur Adoption digitaler Vermögenswerte.- Unerschlossene Märkte: Regionen mit einer hohen Anzahl an Verbrauchern nicht registrierter oder nicht versteuerter digitaler Vermögenswerte.- Auf Innovation ausgerichtete Regionen: Standorte mit nationalen Strategien, die sich auf digitale Vermögenswerte, KI, Quantencomputer und andere Deep-Tech-Sektoren konzentrieren.- Wirtschaftliche Diversifizierung: Regionen, die daran arbeiten, sich von der auf natürlichen Ressourcen basierenden Wirtschaft zu lösen.- Junge, technisch versierte Bevölkerungsgruppen: Regionen mit jüngerer, gebildeter und technologieorientierter Bevölkerung.- Hohe Krypto-Adoption: Länder mit hoher Inflation und nachweislich hoher Akzeptanz von Kryptowährungen.Regulierungsstrategie und BildungDie Expansion von Valour wird auch durch das Engagement für eine klare Regulierung untermauert. Der Ansatz von Valour basiert auf dem Prinzip "regulierte Kryptowährung ohne Keys und Wallets" und positioniert seine ETPs als sichere, konforme und transparente Lösungen. Im Rahmen seiner laufenden Strategie konzentriert sich Valour auf Folgendes:- Zugang schaffen: Pflege der Beziehungen zu wichtigen Regulierungsbehörden, zur Leitung von Wertpapierbörsen und zu Kapitalmarktbehörden.- Lokale Partnerschaften: Partnerschaften mit lokalen Institutionen, um das Interesse an regulierten, mit digitalen Vermögenswerten besicherten ETPs zu wecken.- Interessenvertretung in Regulierungsfragen: Aufklärung der Regierungen über den Wert der Erschließung von Steuereinnahmen durch regulierte Produkte mit digitalen Vermögenswerten.Strategische Überlegungen zum WachstumDie Strategie von Valour umfasst entscheidende Elemente wie Cross-Listing, Market-Making, Überlegungen zum Devisenhandel, In-Country-Marketing und den Aufbau wichtiger Partnerschaften mit lokalen institutionellen Akteuren. Durch die Umsetzung dieser Strategien bewältigt Valour die Herausforderungen, die mit dem Eintritt in neue Märkte verbunden sind, wie z. B. die Navigation durch regulatorische Rahmenbedingungen, Liquiditätsanforderungen und kulturelle Empfindlichkeiten. Valour ebnet auch den Weg in Märkten, in denen die Regulierung digitaler Vermögenswerte entweder erst im Entstehen begriffen ist oder fehlt, und positioniert sich als Vorreiter.Trotz der Herausforderungen bleibt Valour optimistisch, was die Entwicklung des rechtlichen Umfelds angeht. Das Unternehmen macht stetige Fortschritte bei der Erweiterung seiner Marktpräsenz mit erwarteten Börsennotierungen in den kommenden Monaten und einer soliden Pipeline zusätzlicher Börsennotierungen, die für den Rest des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 hinein erwartet werden. Strategische Standorte, die noch bekannt gegeben werden, werden ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Expansion von Valour und seiner Mission spielen, die Lücke zwischen traditionellen Wertpapieren und digitalen Vermögenswerten zu schließen.Steigende InvestorennachfrageVon Januar bis Oktober 2024 verzeichnete Valour Gesamtzuflüsse von 101,3 Millionen CAD (70,5 Millionen USD), was ein starkes Anlegerinteresse zeigt. Von November 2024 bis Februar 2025 stiegen die Zuflüsse jedoch sprunghaft an und übertrafen mit 141,7 Millionen CAD (98,6 Millionen USD) den Gesamtbetrag der vorangegangenen Monate. Dieser Anstieg der Mittelzuflüsse unterstreicht die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital anzuziehen und seine Präsenz auf dem Markt auszubauen.Bei der internationalen Expansion von Valour geht es nicht nur um die Erweiterung der Produktpalette, sondern auch darum, einen starken Wettbewerbsvorteil zu schaffen, eine Führungsposition in neuen Märkten einzunehmen und das Unternehmen so zu positionieren, dass es vom globalen Wandel hin zu regulierten digitalen Vermögenswerten profitieren kann. Die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens legen den Grundstein für anhaltenden Erfolg und zunehmende Marktdominanz in den kommenden Jahren.Stillman Digital Ausblick für 2025Stillman Digital startet mit Schwung ins Jahr 2025 und kann auf der starken Dynamik aufbauen, die seit der Übernahme durch DeFi Technologies entstanden ist. Die strategischen Prioritäten von Stillman Digital für das Jahr werden sich auf die Ausweitung der Geschäftsentwicklungsbemühungen, die Verbesserung der globalen Reichweite und die Vertiefung der Fähigkeiten in Schlüsselbereichen wie Devisen- und Stablecoin-Dienstleistungen konzentrieren.Finanzieller Ausblick:- Auf der Grundlage der aktuellen Leistungstrends rechnet Stillman Digital für 2025 mit einem Umsatz zwischen 12 und 16 Millionen CAD, angetrieben durch ein anhaltendes Wachstum des Handelsvolumens und neue Initiativen zur Geschäftsentwicklung.- Q1 25 wird voraussichtlich einen Umsatz von etwa 2,8 bis 3 Millionen CAD generieren, womit das Unternehmen auf Jahresbasis eine Umsatzrate von 12 Millionen CAD erreichen wird. Angesichts der erst kürzlich erfolgten Übernahme und der Volatilität der Marktstimmung bleibt das Potenzial für weiteres Wachstum beträchtlich, da Stillman Synergien mit DeFi Technologies und Valour realisiert, wobei die Umsatzentwicklung im Dezember auf ein höheres Aufwärtspotenzial hindeutet.Strategischer Schwerpunkt:- Geschäftsentwicklung: Ein Hauptaugenmerk von Stillman Digital wird 2025 auf dem Ausbau des Geschäftsentwicklungsteams liegen, mit dem Ziel, die Akquisition neuer institutioneller Kunden zu beschleunigen. Das Unternehmen bemüht sich auch verstärkt um die Erschließung internationaler Märkte, insbesondere in Lateinamerika und Europa.- Produkt- und Marktexpansion: Stillman Digital plant, sein Produktangebot zu erweitern, insbesondere im Bereich der Devisen- und Stablecoin-Dienste. Diese Angebote werden dazu beitragen, sich gegen die Volatilität von Altcoins abzusichern und die Einnahmeströme weiter zu diversifizieren.- Strategische Partnerschaften: Der weitere Ausbau der globalen Bankbeziehungen ist eine der wichtigsten Prioritäten von Stillman Digital, wobei die Zusammenarbeit mit neuen Aggregatoren und ECNs fortgesetzt wird. Darüber hinaus werden Partnerschaften mit Institutionen wie der Bank Frick und Fireblocks den Kundenzugang erweitern und nahtlose Fiat-Transaktionen erleichtern.- Teamwachstum: Von den kürzlich eingestellten Mitarbeitern, darunter neue Backend-Entwickler und ein Trading-Leiter mit einem Hintergrund in Astrophysik und quantitativem Trading, wird erwartet, dass sie Innovationen vorantreiben und die Trading-Strategien verbessern. Diese Neuzugänge werden es Stillman Digital ermöglichen, mit neuen Haupthandelsstrategien weiterhin die Marktbenchmarks zu übertreffen.- Entwicklung der Marke: Es wird eine Rebranding-Kampagne gestartet, um Stillman Digital besser als institutionellen Akteur zu positionieren, der seine Reife und seinen Fokus auf die Betreuung eines hochwertigen, globalen Kundenstamms widerspiegelt.- Integration nach der Akquisition: Der Integrationsprozess nach der Übernahme war zwar verwaltungsintensiv, hat aber die Voraussetzungen für das Wachstum im Jahr 2025 geschaffen. Da diese Arbeiten kurz vor dem Abschluss stehen, kann sich Stillman Digital in nächster Zeit voll und ganz auf die Geschäftsentwicklung und strategische Wachstumsmöglichkeiten konzentrieren.Mit Blick auf die Zukunft ist Stillman Digital gut positioniert, um sein Wachstum im Jahr 2025 zu beschleunigen und die Unterstützung und strategischen Ressourcen von DeFi Technologies zu nutzen, um neue Möglichkeiten zu erschließen und seine globale Präsenz weiter auszubauen.DeFi Alpha Ausblick für 2025Die DeFi Alpha-Strategie hat sich als entscheidender Faktor für die finanzielle Widerstandsfähigkeit von DeFi Technologies erwiesen und die Position des Unternehmens in einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft digitaler Vermögenswerte gestärkt. Durch seinen auf Arbitrage ausgerichteten Ansatz hat DeFi Alpha das finanzielle Fundament des Unternehmens gestärkt und die Rückzahlung von Schulden ermöglicht, während es gleichzeitig die Einführung einer robusten Treasury-Strategie für digitale Vermögenswerte unterstützt. Dieses strategische Modell hat sich als wirksam erwiesen, um Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Rendite zu maximieren, selbst angesichts der Marktvolatilität.Performance-Update: In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 erwirtschaftete DeFi Alpha Erträge in Höhe von 132,1 Millionen CAD (96,7 Millionen USD) und konnte damit eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit bisher null Verlusten vorweisen. Diese Leistung unterstreicht die Stärke der Strategie und die Fähigkeit, sich erfolgreich in einem volatilen Marktumfeld zurechtzufinden.Strategische Ausrichtung und Wettbewerbsvorteile: DeFi Alpha wurde entwickelt, um die Bilanz des Unternehmens sowohl durch systematische als auch durch opportunistische Handelsstrategien zu nutzen. Mit diesem Ansatz ist DeFi Alpha einzigartig positioniert, um Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig seine Bilanzvorteile auszuspielen. Viele der betriebenen Handelsgeschäfte sind exklusiv und werden durch starke Partnerschaften und bedeutende Beteiligungen im Zusammenhang mit ETPs unterstützt, wodurch diese Möglichkeiten für andere Unternehmen weitgehend unzugänglich sind. Diese Exklusivität, kombiniert mit einer effizienten Ausführung in Bereichen mit geringem Wettbewerb, verschafft DeFi Alpha einen strategischen Vorteil auf dem Markt.Systematische Erträge und opportunistische Geschäfte:- Systematische Strategien: Konzentration auf risikoarme, modellgesteuerte Arbitrage und kurzfristige Gelegenheiten, die das Unternehmen nicht den allgemeinen Marktschwankungen aussetzen. Diese Geschäfte sind nach wie vor sehr effektiv und liefern stetige und vorhersehbare Erträge.- Opportunistische Trades: Diese Geschäfte, die oft mit Partnerschaften und Liquiditätsvorteilen verbunden sind, sind ein entscheidender Teil der Strategie, lassen sich aber naturgemäß schwerer vorhersagen oder auf vierteljährlicher Basis steuern. Trotz dieser Unvorhersehbarkeit bleiben sie ein wichtiger Wachstumsweg für DeFi Alpha.Ökosystem und Marktwachstum: Mit der fortschreitenden Verbreitung von Kryptowährungen und der Ausweitung des Ökosystems hat DeFi Alpha einen Anstieg der Marktchancen festgestellt. Selbst mit einem vergrößerten Team gibt es mehr Möglichkeiten, als in vollem Umfang genutzt werden können, so dass ein klarer Weg für weiteres Wachstum vorgezeichnet ist.Produkteinführungen und AUM-Ausbau: Die Einführung neuer Produkte und ein wachsendes verwaltetes Vermögen (Assets Under Management, "AUM") werden die Fähigkeit von DeFi Alpha, seine systematischen Handelsaktivitäten zu skalieren, weiter verbessern und das Umsatzwachstum im Jahr 2025 vorantreiben. Die durch diese Initiativen erhöhte Liquidität wird für eine größere betriebliche Effizienz sorgen und Handelsgeschäfte ermöglichen, die Konkurrenten nicht ausführen können, wodurch der Wettbewerbsvorteil von DeFi Alpha weiter ausgebaut wird.Langfristige Entwicklung der Infrastruktur: Investitionen in die Infrastruktur, Vereinbarungen mit Geschäftspartnern und Forschung seit dem zweiten Quartal 2024 legen den Grundstein für nachhaltiges Wachstum, wobei die vollen Vorteile voraussichtlich im Laufe des Jahres realisiert werden. Diese langfristigen Investitionen sind entscheidend für den Aufbau eines Fundaments, das den Wachstumskurs von DeFi Alpha und seine Fähigkeit, zukünftige Chancen zu nutzen, weiterhin unterstützt.Ausblick für 2025 und darüber hinaus: Mit Blick auf die Zukunft ist DeFi Alpha gut aufgestellt, um von seiner einzigartigen Positionierung zu profitieren und sowohl systematische als auch exklusive Handelsmöglichkeiten zu nutzen, zusammen mit starken Partnerschaften und anhaltendem Marktwachstum. Gleichzeitig werden die laufenden Investitionen in die Infrastruktur eine solide Grundlage für langfristigen Erfolg schaffen, wobei nachhaltiges Wachstum und kontinuierliche strategische Fortschritte die Schwerpunkte für 2025 bilden.DeFi Alpha verfügt weiterhin über eine gute Position, um einen wesentlichen Beitrag zum anhaltenden Erfolg von DeFi Technologies zu leisten und sowohl kurzfristige Gewinne zu erzielen als auch langfristig einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.Neuronomics Ausblick für 2025Am 7. März 2025 schloss DeFi Technologies die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung (52,5 %) an der Neuronomics AG ab, einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das auf künstliche Intelligenz und Computational Neuroscience spezialisiert ist.Neuronomics ist bestrebt, nachhaltiges Wachstum durch strategische Innovation, globale Marktexpansion und rigorose operative Exzellenz zu fördern. Aufbauend auf unseren Kernkompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Computational Neuroscience umfasst unsere Roadmap 2025 neue Partnerschaften, diversifizierte Produkteinführungen und einen erstklassigen Compliance-Rahmen. Diese Initiativen positionieren Neuronomics fest an der Spitze der nächsten Generation der algorithmischen Vermögensverwaltung.Strategische Wachstumsinitiativen:- Erweitertes AMC-Programm In Zusammenarbeit mit Valour und anderen strategischen Partnern werden wir unser Active Managed Certificate (AMC)-Paket erweitern. Diese Erweiterung nutzt unsere proprietäre KI-Technologie - die sich bereits bei der Optimierung der Strategieentwicklung und beim rigorosen Backtesting bewährt hat - und die sich bereits durch unser Vorzeigeprodukt Neurofin bewährt hat.- Marktdiversifizierung Neben digitalen Vermögenswerten erweitern wir unser Know-how auf neue Anlageklassen. Bis zum 3. Quartal 2025 planen wir die Einführung einer KI-gestützten Rebalancing-Strategie mit Schwerpunkt auf dem Technologiesektor. Dieser Ansatz wird unsere Anlegerbasis verbreitern und die Volatilität einzelner Sektoren abmildern.Innovation und Produktpipeline- Einführung von digitalen Assets- Smart Crypto AI (Q3 2025) Dieses Produkt nutzt unsere proprietären KI-Methoden und zielt auf die besten Kryptowährungen ab, um unter verschiedenen Marktbedingungen hohe risikobereinigte Renditen zu erzielen.- Crypto Alpha AI (Q4 2025) Das Produkt wurde entwickelt, um Alpha im breiteren Bereich der digitalen Vermögenswerte zu erfassen und Anlegern eine effiziente und diversifizierte Exposition zu bieten.- Lösungen für den Aktienmarkt- TechEquity AI (Q3 2025) Unser neues, auf Aktien fokussiertes Produkt wendet fortschrittliche KI-Modelle an, um Ineffizienzen bei Technologietiteln zu identifizieren, und zielt dabei sowohl auf Alpha-Generierung als auch auf ein stabiles Beta-Profil ab.Operative Exzellenz und Risikomanagement- Einhaltung von Vorschriften Wir arbeiten unter strenger FINMA/AOOS-Aufsicht und halten uns an einen soliden Compliance-Rahmen. Unsere Teams arbeiten eng mit Aufsichtsbehörden und externen Beratern zusammen, um eine vollständige Anpassung an die sich entwickelnden Branchenstandards zu gewährleisten.- Technologischer Vorsprung Jedes neue Produkt wird durch kontinuierliche Investitionen in die KI-Forschung und -Entwicklung unterstützt, wodurch unsere Führungsposition im algorithmischen Handel und bei kontinuierlicher Innovation gestärkt wird.- Skalierbare Infrastruktur Wir optimieren weiterhin unsere globalen Handels-, Analyse- und Risikomanagementplattformen, um sicherzustellen, dass wir die wachsende Nachfrage der Anleger nahtlos bedienen können.Zukunftsaussichten- Globale Reichweite Unser erweitertes AMC-Angebot und unsere vielfältige KI-gesteuerte Produktpalette positionieren Neuronomics so, dass wir die starke weltweite Nachfrage nach KI-basierten Vermögensverwaltungslösungen nutzen und das Umsatzwachstum bis 2025 und darüber hinaus vorantreiben können.- Wert für die Aktionäre Gezielte Produkteinführungen, nachhaltige Forschung und Entwicklung sowie ein unerschütterlicher Fokus auf operative Exzellenz unterstreichen unser Engagement, für Investoren und Interessengruppen einen beständigen Mehrwert zu schaffen und unsere Marktpräsenz und finanzielle Leistung zu stärken.Nasdaq-NotierungAm 16. September 2024 reichte das Unternehmen im Zusammenhang mit seinem Antrag auf Notierung seiner Stammaktien am Nasdaq Stock Market ein Formular 40-F Registration Statement bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) ein. Die Börsennotierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq unterliegt weiterhin der Genehmigung der Nasdaq und der Erfüllung aller geltenden Börsennotierungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, einschließlich des Formulars 40-F, das von der SEC für wirksam erklärt wurde. Das Unternehmen reichte am 17. Januar 2025 eine geänderte 40F-Registrierungserklärung ein und arbeitet weiter an seinem Antrag auf Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq.Telefonkonferenz zu den ErgebnissenDer Webcast zu den Finanzergebnissen von DeFi Technologies für das Jahr 2024 beginnt am Montag, dem 31. März 2025, um 12:00 p.m. ET.Um sich für den Live-Webcast zu registrieren, besuchen Sie bitte diesen Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_YpQiKECZQGKQ51DjvovWjwLink zur Präsentation Q4 2024: https://drive.google.com/file/d/1c671nDQmo-4WE--RWOyl4yxVYdZnrRnW/view?usp=sharingErgänzende Materialien und künftige MitteilungenDas Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations.Analysten-Berichterstattung über DeFi TechnologiesEine vollständige Liste der Analystenberichte über DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.Kommende Konferenzen und VeranstaltungenCanaccord Genuity's 5th Digital Assets Symposium16. April 2025Mi., 16. April, 3:45-4:10 PM in Track 1Referenten: Olivier Roussy Newton, Johan Wattenstrom25th Annual B. Riley Securities Annual Investor Conference 21.-22. Mai 2025The Ritz-Carlton, Marina Del Rey, KalifornienNicht-IFRS- und andere FinanzkennzahlenZur Ergänzung des Konzernabschlusses des Unternehmens, der in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards ("IFRS") erstellt und dargestellt wird, verwendet das Unternehmen bestimmte Nicht-IFRS- und andere Finanzkennzahlen, um den Anlegern zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen sollen, unsere finanzielle und operative Leistung zu verstehen. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten Kennzahlen für die Finanzberichterstattung nach IFRS, haben keine standardisierte Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer börsennotierter Unternehmen vergleichbar.Im Quartal, das am 30. Juni 2024 endete, tätigte das Unternehmen Eigenkapitalinvestitionen in zwei private Investmentfonds, wodurch das Unternehmen 1.658.484,21 Solana- und 931.445,6 Avalanche-Token (die "gesperrten Token") erhielt, die von den Fonds von einem insolventen Unternehmen erworben wurden. In den Quartalen, die am 30. Juni 2024 und am 30. September 2024 endeten, bilanzierte das Unternehmen die Token, die seinen Investitionen in die Investmentfonds zugrunde liegen, direkt so, als würden sie bei einem Drittverwahrer gehalten, und klassifizierte alle Token als Umlaufvermögen (die "undiskontierte Bewertung"). Die gesperrten Token unterliegen jedoch einem Sperrfristplan, der bis 2028 reicht, und infolgedessen hat das Unternehmen für die Finanzberichte für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr (die "Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024") und darüber hinaus einen Abschlag für mangelnde Marktfähigkeit (Discount for Lack of Marketability, "DLOM") vorgenommen. Der DLOM wird im Laufe der Zeit mit der Freigabe der gesperrten Token abnehmen und sich bis 2028, wenn die letzten Token freigeschaltet werden, auf Null amortisieren. Der Zeitplan für die Sperrung ist nicht linear und sieht umfangreiche Freisetzungen vor, darunter eine Freisetzung von etwa 25 % am 31. März 2025, wodurch sich der DLOM zu diesem Zeitpunkt verringern würde.Die Anwendung des DLOM für die Finanzberichte des Geschäftsjahres 2024 führte zu einem Rückgang des "Unrealisierten Gewinns aus Eigenkapitalinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung des Unternehmens sowie zu einem Rückgang der "Eigenkapitalinvestitionen in digitale Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert" in der konsolidierten Bilanz.Paul Bozoki, Finanzvorstand des Unternehmens, erklärte: "Bei unserer Prüfung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 haben wir festgestellt, dass die gesperrten Token in den Finanzberichten des Unternehmens zum 30. Juni 2024 und zum 30. September 2024 (die "betroffenen Zeiträume") falsch verbucht wurden, da sie ohne Anwendung des DLOM erstellt wurden. Da es sich bei dem DLOM jedoch um eine buchhalterische Anpassung handelt, die nicht die Geschäftstätigkeit und Leistung des Unternehmens widerspiegelt, sind wir der Ansicht, dass die Verwendung von bereinigten Umsatzerlösen, bereinigtem EBITDA, bereinigtem Nettogewinn und bereinigtem Nettogewinn je Aktie für Investoren hilfreich wäre, um die finanzielle Leistung des Unternehmens besser zu verstehen. Die gesperrten Token wurden im Einklang mit der Politik von Valour erworben, um seine ETP-Verbindlichkeiten abzusichern, und die Anwendung des DLOM spiegelt nicht unsere Fähigkeit wider, solche Verbindlichkeiten im Falle von ETP-Rücknahmen abzusichern. Darüber hinaus besteht die Strategie von Valour darin, einen bestimmten Prozentsatz seiner digitalen Vermögenswerte zu staken, um Staking-Einnahmen zu erzielen, und genau das tun die gesperrten Token, solange sie gesperrt sind."Der "bereinigte Umsatz" ist eine nicht nach IFRS ermittelte Finanzkennzahl, die als Umsatz abzüglich (a) der Anwendung des DLOM und (b) der Auswirkung der Anpassung des Wertes der von Genesis Global Capital LLC ("Genesis") gehaltenen BTC-Sicherheiten an den beizulegenden Zeitwert des Darlehens und der Zinsen, die bei Genesis gehalten werden (die "Genesis-Anpassung"), definiert ist. Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens im Zusammenhang mit Genesis passt das Unternehmen die BTC-Sicherheitenposition an den Wert des Darlehens und der Zinsen an, die gemäß den Grundsätzen der IFRS bei Genesis gehalten werden. Das Unternehmen wird das Genesis-Verfahren weiterhin überwachen und sich daran beteiligen, um den Umfang der erwarteten Rückzahlung im Laufe des Verfahrens zu bestimmen.Der "bereinigte Nettogewinn" ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die als Nettogewinn ohne (a) die Anwendung des DLOM, (b) die Genesis-Anpassung und (c) den einmaligen Effekt des Wertminderungsverlusts als Folge des Erwerbs von geistigem Eigentum am 9. Februar 2024 definiert ist, das auf die Unterstützung des auf Solana ausgerichteten Handelsbereichs des Unternehmens zugeschnitten ist. Zum Zeitpunkt des Erwerbs befanden sich die immateriellen Vermögenswerte in einem frühen Phase der Forschung und Entwicklung, mit erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Marktnachfrage, den Verkaufspreis und die Produktionskosten, und daher wurde der volle Betrag abgeschrieben (die "Solana IP-Anpassung").Das "bereinigte EBITDA" ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die als bereinigter Nettogewinn definiert ist und bei der Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisation von Sachanlagen und Nutzungsrechten sowie andere immaterielle Vermögenswerte wieder hinzugerechnet werden.Der "bereinigte Nettogewinn pro Aktie" ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die definiert ist als bereinigter Nettogewinn geteilt durch die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens.Diese Anpassungen sind Nicht-IFRS-Kennzahlen, und das Unternehmen ist der Ansicht, dass sie einen gezielten Blick auf seine operative Leistung ermöglichen. Die Überleitung dieser Anpassungen hilft den Stakeholdern, die Auswirkungen der nicht cashwirksamen Posten auf die Finanzergebnisse des Unternehmens zu verstehen. Die hier verwendeten Nicht-IFRS- und anderen Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz oder höherwertig gegenüber den entsprechenden gemäß IFRS berechneten Kennzahlen betrachtet werden. Eine Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den nachstehenden Finanztabellen.Das Unternehmen plant, die Jahresabschlüsse für die betroffenen Zeiträume anzupassen. Daher sollte man sich nicht auf die Finanzberichte für die betroffenen Zeiträume verlassen und ebenso sollte man sich nicht mehr auf zuvor veröffentlichte oder eingereichte Berichte, Pressemitteilungen, Investorenpräsentationen oder andere Unternehmensmitteilungen verlassen, in denen die Finanzergebnisse oder andere Finanzinformationen im Zusammenhang mit den betroffenen Zeiträumen beschrieben werden.Auf der Grundlage des Vorstehenden ist die Geschäftsführung des Unternehmens zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in seiner internen Kontrolle der Finanzberichterstattung für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr eine wesentliche Schwachstelle aufweist. Die Geschäftsführung ist dabei, Korrekturmaßnahmen umzusetzen, um die wesentliche Schwäche in Bezug auf die oben beschriebenen Fehler zu beheben.Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist im Bereich Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem, jedoch nicht abschließend, die Finanzergebnisse des Unternehmens, die Umsatzprognose des Unternehmens, das Wachstum des verwalteten Vermögens, die Umsatzchancen für die digitalen Vermögensbestände des Unternehmens, bevorstehende ETP-Einführungen, die Umsatzgenerierung durch DeFi Alpha, die Integration von Reflexivity Research, Stillman Digital und Neuronomics AG und ihre jeweiligen Pläne und Prognosen für 2025, die Wertsteigerung der Preise für digitale Vermögenswerte, die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq, die NSE-Absichtserklärung und die AsiaNext-Absichtserklärung; Investitionen und Beteiligungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte; zukünftige Kooperationen und Partnerschaften; Entwicklung von ETPs; geografische Expansion des Unternehmens; zukünftige Akquisitionen durch das Unternehmen; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzen; die Neuformulierung historischer Finanzinformationen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften; und der Nutzen oder die potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Valour-Produkte durch die Börsen, die Fähigkeit des Unternehmens, Reflexivity Research, Stillman Digital und Neuronomics AG erfolgreich zu integrieren und auszubauen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors DeFi und digitale Vermögenswerte, die Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte, Schwankungen der Preisniveaus für digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.Annahmen zum FinanzausblickDie finanziellen Umsatzprognosen des Unternehmens basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter Annahmen im Zusammenhang mit der IFRS-Anwendung auf die Finanzberichte des Unternehmens, Schwankungen des DLOM und dessen Auswirkungen auf die Eigenkapitalinvestitionen des Unternehmens, Inflation, Änderungen der Zinssätze, Volatilität des Marktes für digitale Vermögenswerte, aktuelle und prognostizierte Marktpreise für digitale Vermögenswerte, insbesondere die den ETPs des Unternehmens zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte, die Fähigkeit des Unternehmens, Erträge aus Staking und Lending aus den vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerten zu erzielen, die Fähigkeit von DeFi Alpha, Renditen aus der überschüssigen Liquidität des Unternehmens zu generieren und wertsteigernde Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und auszuführen, die vom Unternehmen aus Staking- und Lending-Erträgen erzielte Rendite, die Rendite aus den vom Unternehmen verdienten Verwaltungsgebühren, das Geschäftsmodell von Reflexivity Research, die Handelsvolumina von Stillman Digital, die erfolgreiche Implementierung technologischer Upgrades bei Stillman Digital, die erfolgreiche Markteinführung von Produkten durch die Neuronomics AG, das Verbraucherinteresse an den ETPs von Valour, Wechselkurse und andere makroökonomische Bedingungen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf ETPs und digitale Vermögenswerte in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, die Einführung zukünftiger ETPs, "Black Swan Events" in der Branche für digitale Vermögenswerte, Wettbewerber, die konkurrierende ETP-Produkte anbieten, und die Marktakzeptanz der ETP-Angebote des Unternehmens. Die Finanzprognose des Unternehmens, einschließlich der verschiedenen zugrunde liegenden Annahmen, stellt eine vorausschauende Information dar und sollte in Verbindung mit der obigen Vorsichtshinweis zu vorausschauenden Informationen gelesen werden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: makroökonomische Faktoren, die die Branche für digitale Vermögenswerte beeinflussen, einschließlich Inflation, Änderungen der Zinssätze, Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; Volatilität der digitalen Vermögenswerte und Schwankungen des Marktwerts digitaler Vermögenswerte; Wechselkursschwankungen; etwaige Pandemien; Betrug, Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit von Einzelpersonen in der Branche für digitale Vermögenswerte; ein negatives regulatorisches Umfeld in Bezug auf digitale Vermögenswerte; die russische Invasion in der Ukraine und die Reaktionen darauf; der Krieg zwischen Israel und der Hamas und die Reaktionen darauf; die Unfähigkeit des Unternehmens, Käufer für seine ETPs zu gewinnen; der Rückgang des verwalteten Vermögens infolge des Verkaufs der ETPs des Unternehmens durch die Anleger oder eines Wertverlusts der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte; die Unfähigkeit von Valour, attraktive ETPs auf den Markt zu bringen; die Unfähigkeit von Valour, den ETP-Absatz zu steigern; die Unfähigkeit des Unternehmens, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen; die Abhängigkeit des Unternehmens von einer kleinen Anzahl von Verwahrern und Marktteilnehmern für den Betrieb seiner ETP-Programme; der Rückgang der Abonnentenzahlen für Reflexivity Research; der Rückgang der Anzahl der von Stillman Digital generierten Handelsgeschäfte oder Gebühren; die Fähigkeit des Unternehmens, Verstöße gegen die Informationssicherheit oder andere Bedrohungen der Cybersicherheit zu verhindern und zu bewältigen; die Fähigkeit des Unternehmens, sich gegen Wettbewerber durchzusetzen; strategische Beziehungen zu Dritten; Änderungen an Technologien, auf die ETPs beim Kauf und Verkauf angewiesen sind; die Fähigkeit von Valour, ETPs in Gerichtsbarkeiten zu vertreiben, in denen das Unternehmen derzeit nicht tätig ist; die Fähigkeit des Unternehmens, unser geistiges Eigentum zu erlangen, zu erhalten und zu schützen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Akquisitionsstrategie umzusetzen; die Liquiditäts- und Kapitalressourcen des Unternehmens; anhängige und drohende Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung von Vorschriften; Änderungen der Steuergesetze und ihrer Anwendung; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Vertriebs-, Marketing- und Supportkapazitäten zu erweitern; und die Aufrechterhaltung unseres Kundenserviceniveaus und unseres Rufs. Der Zweck der zukunftsgerichteten Informationen besteht darin, dem Leser eine Beschreibung der Erwartungen des Managements in Bezug auf unsere finanzielle Leistung zu geben, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer, ir@defi.tech, (323) 537-7681Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2653828/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Record_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2653781/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Record_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-inc-gibt-rekord-finanzergebnisse-fur-2024-bekannt-bereinigter-umsatz-von-204-4-millionen-cad-144-8-millionen-usd-bereinigtes-ebitda-von-116-1-millionen-cad-80-4-millionen-usd-und-bereinigter-nettogewinn-vo-302417165.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/6003760