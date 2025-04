In der Welt des Fondsmanagements dominieren nach wie vor Männer. Doch eine neue Studie der Universitäten Mannheim und Essex zeigt: Fondsmanagerinnen erzielen überlegene Ergebnisse - insbesondere, weil sie in weniger maskulin geprägte Branchen investieren. Die Autor:innen kommen zu einem klaren Schluss: Ein Umdenken könnte sich wirtschaftlich lohnen. Nur neun Prozent der Fondsmanager:innen in der jüngst untersuchten Stichprobe waren weiblich - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...