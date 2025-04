© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee Jin

Robert Kiyosaki sieht in Silber aktuell das beste Investment - sogar besser als Bitcoin. Sein Kursziel: 200?US-Dollar!Robert Kiyosaki, Autor des Finanzklassikers Rich Dad Poor Dad, warnt erneut eindringlich vor Fiatgeld und empfiehlt stattdessen "echte Vermögenswerte" wie Silber, Gold und Bitcoin. In einem aktuellen Post auf X hebt er dabei besonders Silber hervor - mit einer überraschend bullishen Prognose. "Silber ist jetzt das beste Asset." [twitter]1905486819535499709[/twitter] Kiyosaki sieht staatlich kontrolliertes Geldsystem in der Krise. "Seit vielen Jahren rate ich davon ab, 'Falschgeld' - also Fiatgeld - zu sparen", erklärt er. Stattdessen ruft er dazu auf, echte Sachwerte …