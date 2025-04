HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HBM Healthcare Investments erwartet Jahresgewinn von CHF 19 Millionen für das Geschäftsjahr 2024/2025



01.04.2025

In einem für den Biotech-Sektor weiterhin schwierigen Marktumfeld schloss HBM Healthcare Investments das Geschäftsjahr 2024/2025 per Ende März mit einem Jahresgewinn von CHF 19 Millionen ab. Der innere Wert pro Aktie (NAV) stieg um 1.5 Prozent auf CHF 244.41. Der Aktienkurs entwickelte sich mit -2.6 Prozent leicht rückläufig. Die relevanten Marktindizes im Healthcare-Sektor verzeichneten im Berichtsjahr teilweise deutliche Wertverluste. Gemessen in Schweizer Franken verloren der Nasdaq Biotech Index und der S&P Biotech ETF -5.2 Prozent bzw. -16.0 Prozent. Der breitere MSCI World Healthcare Index verlor -2.5 Prozent. Das im Vergleich zum Markt solide Ergebnis von HBM Healthcare Investments ist insbesondere auf wertsteigernde Transaktionen im Private-Equity-Portfolio zurückzuführen (Übernahme der beiden in der klinischen Entwicklung befindlichen Unternehmen Yellow Jersey Threpeutics (durch Johnson & Johnson) und Dren Bio (durch Sanofi) sowie der Börsengang von SAI Life Sciences in Indien). Darüber hinaus trug die positive Wertentwicklung der beiden grössten Beteiligungen des Portfolios, der privaten Swixx Biopharma und der kotierten Cathay Biotech, zum guten Ergebnis bei. Negative Währungseinflüsse schmälerten die Performance in Schweizer Franken um rund 1.8 Prozent. Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um ein provisorisches und ungeprüftes Ergebnis aufgrund des aktuellen Standes der Abschlussarbeiten. Das definitive Jahresergebnis wird mit dem Geschäftsbericht 2024/2025 am 15. Mai veröffentlicht. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

